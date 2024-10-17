Uluslararası Enerji Ajansı'ndan petrol fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahmin

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yeni raporuna göre, temiz enerjiye yönelik yatırımlar artarken petrol ve doğalgaz ucuzlayacak. IEA, 2023 ile 2035 yılları arasında enerjinin neredeyse tamamının temiz enerji kaynaklarından karşılanacağını öngörüyor.

Bununla birlikte 'ucuz enerji' dönemine girileceği belirtilen raporda, petrol, doğalgaz ve kömür talebinin 2030'dan önce son bir zirve yapacağına işaret edildi.

Petrol önce yükselecek, sonra dibi görecek

Tahminlere göre, 2030'da petrolün varili 79 dolara kadar çıkacak. Ancak, sıfır emisyon hedefi tutturulursa petrolün varili 2050'ye kadar 25 dolara kadar gerileyecek.

Elektrikli araçlar petrole talebi düşürecek

Elektrikli araçların 6 yıl içinde, yeni araç satışındaki payının yüzde 50’ye ulaşacağı tahmin edilirken, bununla beraber günlük petrol talebinin de yaklaşık 6 milyon varil azalacağı belirtiliyor.

IEA, ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz arz fazlasının 2040'a kadar süreceğini öngörüyor. Fiyatların düşmesi yakıt ithal eden ülkeler için rahatlama sağlarken, daha ucuz doğalgazın yeşil enerjiye geçişi yavaşlatabileceğinden endişe ediliyor.