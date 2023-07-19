Uluslararası Finans Enstitüsü'nden 'faiz 250 baz puan artar' tahmini
Uluslararası Finans Enstitüsü, Merkez Bankası'nın yarın politika faizinin 250 baz puan artıracağını öngördü.
Uluslararası Finans Enstitüsü Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika (CEEMEA) Araştırma Birimi Müdürü Uğraş Ülkü, Twitter hesabından tahminini paylaştı.
Ülkü, MB'nin yarın faizi 250 baz puan artışla yüzde 17,50 seviyesine çekerek 24 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 19'un altında bırakacağını öngördü.
Ülkü paylaşımında 500 baz puanlık bir artışın ve beklenen enflasyona göre pozitif reel faizin enflasyonda öngörülen yükselişi sınırlamaya yardımcı olabileceğini ifade etti.
Bloomberg HT'nin anketinde medyan beklenti ise faizin 500 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde olmuştu.