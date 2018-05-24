Uluslararası yatırım yüzde 28 azaldı

24 Mayıs 2018

Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,1 azalarak 2 milyar 168 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı, mart ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı. Buna göre, martta 1 milyar 94 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Ocak-mart döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,1 düşüş göstererek 2 milyar 168 milyon dolar oldu.

Martta 765 milyon dolar sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 583 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği (AB), 55 milyon dolarlık kısmı Asya ülkeleri kaynaklı yapıldı.

Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı

Martta 605 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 10 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla bin 920 uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 27 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki geldi. Toplam bin 947 uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleriyle imalat sektörlerinde hizmet verdikleri görüldü.

Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde 30 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 11'i toptan ve perakende ticaret sektöründe hizmet gösterdi.

Söz konusu dönemde kurulan bin 947 uluslararası sermayeli şirketin bin 333'ü Yakın Doğu ve Ortadoğu ülkeleri, 219'unun AB, 127'sinin ise Kuzey Afrika ülkeleri ortaklı şirketler olduğu belirlendi.

Verilere göre, mart sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 54 bin 29'a ulaştı. 6 bin 909 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 60 bin 938 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu.

Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 22 bin 810 ile birinci sırada bulunduğu tespit edildi. Bunların içinde Almanya 7 bin 212 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 3 bin 110 şirketle İngiltere ve 2 bin 825 şirketle Hollanda takip etti.

Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 37 bin 12 ile İstanbul başı çekerken, bu ili 5 bin 371 şirketle Antalya, 3 bin 141 şirketle Ankara, 2 bin 628 şirketle İzmir izledi.

İstanbul'daki uluslararası sermayeli şirketler, başta toptan ve perakende ticaret (14 bin 512) olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (6 bin 420) ile imalat sanayisi (4 bin 360) sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

35 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Ekonomi Bakanlığı tarafından mart ayında yatırım teşvik belgesi düzenlenen 35 proje kapsamında yaklaşık 477,5 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü. Böylece bu yıl belgelendirilen yatırım projesi sayısı 75'e, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 5 milyar 721 milyon dolara ulaştı.

Bu yıl verilen yatırım teşvik belgelerinin 52'si imalat, 16'sı hizmetler, 5'i madencilik ve 2'si enerji sektörlerinde düzenlendi.

Kaynak: AA