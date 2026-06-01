Umut veren artış: İmalat sanayi son 14 ayın zirvesine çıktı

İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global tarafından hazırlanan Türkiye İmalat PMI verileri, Mayıs ayında sektörün performansında belirgin iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

Nisan ayında 45,7 seviyesinde bulunan PMI endeksi, Mayıs'ta 49,8'e yükselerek kritik 50 eşik değerine önemli ölçüde yaklaştı. Böylece endeks Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Veriler, faaliyet koşullarındaki bozulmanın belirgin şekilde yavaşladığını gösterdi.

Üretim yeniden büyümeye geçti

Mayıs ayının en dikkat çekici gelişmelerinden biri üretimdeki toparlanma oldu.

Nisan ayında yaşanan sert yavaşlamanın ardından imalat sanayi üretimi yeniden artış kaydetti. Rapora göre üretim, son 26 ayın ilk büyümesini gerçekleştirdi. Firmalar özellikle uluslararası pazarlardaki talep koşullarında iyileşme sinyalleri aldıklarını belirtti.

İhracat siparişlerinde 20 ay sonra ilk artış

Türk sanayicisinin yüzünü güldüren bir diğer gelişme ise ihracatta yaşandı.

Yeni ihracat siparişleri, yaklaşık 20 aydır devam eden daralma döneminin ardından Mayıs ayında yeniden büyüme kaydetti. Buna karşın toplam yeni siparişlerde hafif düşüş sürdü. Şirketler bu durumun belirsizlikler, fiyat artışları ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle oluşan risklerden kaynaklandığını ifade etti.

Şirketler emniyet stoku oluşturmaya başladı

Rapora göre satın alma faaliyetleri de iki yıldan uzun bir aranın ardından ilk kez artış gösterdi.

Ancak bu artışın önemli bir kısmı talep kaynaklı değil. Firmalar, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle oluşabilecek tedarik zinciri sorunlarına karşı emniyet stoku oluşturduklarını belirtti. Bu durum satın alma faaliyetlerini hızlandırırken, girdi stoklarındaki düşüşün de yavaşlamasını sağladı.

Maliyet baskısı devam ediyor

Toparlanma sinyallerine rağmen sektörün en önemli sorunlarından biri maliyet artışları olmaya devam ediyor.

Akaryakıt, petrol, metal ve taşımacılık fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle girdi maliyetleri Mayıs ayında da keskin şekilde arttı. Raporda bu durumun büyük ölçüde Orta Doğu'daki savaşın etkilerinden kaynaklandığı belirtildi.

Bununla birlikte hem girdi maliyetleri enflasyonunda hem de nihai ürün fiyatlarındaki artış hızında sınırlı bir yavaşlama görüldü.

İstihdamdaki düşüş sürüyor

İmalat sektöründe çalışan sayısındaki gerileme Mayıs ayında da devam etti.

Yeni siparişlerdeki zayıflık, maliyet azaltma çabaları ve çalışan ayrılıkları nedeniyle istihdam üst üste 18'inci ayda da düşüş gösterdi. Ancak gerileme hızı yılın ilk aylarına göre daha sınırlı gerçekleşti.

Uzmanlardan temkinli iyimserlik mesajı

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Mayıs ayında Türk imalat sektörünün daha olumlu bir görünüm sergilediğini belirtti.

Harker'a göre ihracattaki toparlanma üretimi destekledi ve satın alma faaliyetlerini canlandırdı. Ancak maliyet baskılarının sürmesi ve tedarik zincirlerindeki aksaklıkların devam etmesi nedeniyle bu iyileşmenin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.