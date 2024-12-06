UND müjdeyi verdi: Dört ülkeye kesintisiz ulaşım sağlanacak!

UND'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın yoğun çabaları sonucunda, Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Kazakistan'a uluslararası taşımacılığın rahatlıkla sağlanması yönünde, 'ilave geçiş belgeleri' ile önemli adımlar atıldı.

Macaristan’a 2024 yılı için tahsis edilen 145 bin geçiş belgesinin yanı sıra 5 bin ilave belgenin de dahil olduğu toplam 150 bin belge verildi. Girişimler sonucu 6 Aralık sabahı itibarıyla ek 5 bin geçiş belgesi taşımacıların kullanımına açıldı. Bu gelişme, Macaristan üzerinden yapılan taşımaların devam etmesine imkan tanıdı.

Kota 34 bine yükseltildi

Açıklamada, 30 Ekim'de Atina’da gerçekleştirilen Yunanistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısında, iki ülke arasındaki taşımacılığı kolaylaştıracak yeni kararlar alındığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi: "Yunanistan ile yapılan görüşmeler sonucunda ikili geçiş belgesi kotası 30 binden 34 bine yükseltildi. Ayrıca, 2024 yılı için 1500 adet geçici geçiş belgesi daha alındı. Bu sayede, sınır komşumuz Yunanistan ile taşımacılık faaliyetlerinde belge kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmaması sağlandı. Bu gelişme, özellikle Batı Avrupa’ya taşımaların kesintisiz yapılabilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır."

Yeni lojistik fırsatları yaratılıyor

Açıklamada, Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde, 2024 yılı için 10 bin adet ilave ikili geçiş belgesi Türk taşımacılarının kullanımına sunularak Türk taşımacılarının Rusya ile ticaret yollarında karşılaştığı sıkıntıları büyük ölçüde giderdiği ve lojistik operasyonlarının daha sorunsuz devam etmesinin sağlandığı vurgulandı.

Türk taşımacılık sektörü için bir ilk olan Kazakistan ile yapılan anlaşma kapsamında, 1000 adet 3. ülke geçiş belgesinin temin edildiği kaydedilen açıklamada, bu belgeler sayesinde, Türk taşımacılarının Orta Asya’daki ticaret yollarında daha güçlü varlık gösterebileceği, yeni lojistik fırsatlar yaratılmasına olanak tanındığı anlatıldı.