UniCredit ve sendikalar anlaştı: 1000 gönüllü işten çıkış, 500 yeni istihdam

İtalya'nın en büyük ikinci bankası UniCredit, işçi sendikaları ile yürüttüğü müzakerelerin ardından, İtalya’daki operasyonlarında 500 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Fabi (Otonom İtalyan Bankacılar Federasyonu) sendikası, yapılan anlaşmaya göre 1000 çalışanın gönüllü olarak işten ayrılacağını, buna karşılık 500 yeni istihdam yaratılacağını belirtti.

İşçi sendikaları, başlangıçta planlanan 1600 kişilik işten çıkarma sayısını 1000’e indirmeyi başardı. Sendika, bu başarının 600 çalışanın UniCredit tarafından finanse edilen eğitim programlarına dahil edilmesiyle sağlandığını, bu çalışanların bir kısmının bankanın şube ağında yeniden yerleştirileceğini ifade etti.

Equita analisti Andrea Lisi, anlaşmanın UniCredit’in maliyetleri kontrol altında tutma hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. UniCredit, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin raporunda, dünya çapında 69.500 kişiye istihdam sağladığını ve bunların 27 bin'den fazlasının İtalya'da, 7.000'den azının ise Milano’daki grup merkezinde çalıştığını açıklamıştı.