Unilever; Marmite, Colman’s ve Bovril’i satacak

Unilever; uzun yıllardır portföyünde bulunan üç köklü İngiliz gıda markası Marmite, Colman’s ve Bovril'i satmak için görüşmeler yürütüyor.

Olası satış, mart ayında CEO’luk görevine gelen Fernando Fernandez’in şirketi yeniden yapılandırma ve daha kârlı alanlara yönlendirme stratejisinin bir parçası.

20 yıldır Unilever’in portföyünde

Fernandez, Unilever’in önceliğini Dove, Vaseline gibi küresel ölçekte daha güçlü güzellik ve kişisel bakım markalarına vermek istiyor. Yaklaşık 20 yıldır Unilever’in portföyünde bulunan Marmite, Colman’s hardalı ve Bovril et özünün toplam yıllık gelirinin 200 milyon sterlin civarında olduğu belirtiliyor. Satış gerçekleşirse, Fernandez döneminin en büyük marka devri olacak.

Şirketin Pot Noodle’ı portföyde tutmayı planladığı, Hellmann’s ve Knorr gibi dünya çapında talep gören markaları stratejik olarak korumak istediği ifade ediliyor. Unilever, tüketici talebindeki zayıflama, ekonomik belirsizlik ve maliyet baskıları nedeniyle son dönemde yoğun şekilde yeniden yapılanmaya gitmişti.

Borsaya açmaya hazırlanıyor

Bu kapsamda şirket, yıl içinde 7 bin 500 kişilik işten çıkarma planı açıklamış, cilt bakım markası Kate Somerville’i Selena Gomez’in Rare Beauty grubuna satmıştı. Öte yandan Wild deodorantı ve Dr Squatch sabun markasını satın alarak trend ürünlere yatırım yapmayı sürdürüyor. Ayrıca dondurma kategorisini ayırarak Magnum ve Ben & Jerry’s’i Amsterdam’da ayrı bir şirket olarak borsaya açmaya hazırlanıyor.