Ünlü kurabiye zincirinde yolun sonu: Tüm mağazalarını kapattı

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ABD’nin New York eyaletinde faaliyet gösteren The Cookie Factory, açık durumdaki son iki mağazasını kapatarak perakende sektöründeki 20 yıllık serüvenini noktaladı.

Kurabiye, pasta, hamur işi ve çeşitli unlu mamulleriyle tanınan şirketin Troy kentindeki Collar City şubesi ile Clifton Park bölgesindeki Halfmoon mağazası faaliyetlerine son verdi.

İflas sürecinin ardından mağazalar kapandı

2006 yılında kurulan şirketin kapanma kararında, uzun süredir yaşanan finansal sıkıntılar ve daha önce yapılan iflas başvurusu etkili oldu. The Cookie Factory’nin internet sitesinin de kullanıma kapatılmasıyla ülke genelinde yürütülen kargo ve çevrim içi satış hizmetleri durdu.

Ürünleri bazı marketlerde satılacak

Faaliyetlerine bölgesel bir işletme olarak başlayan The Cookie Factory, zaman içinde mağaza ağını genişletmiş ve ürünlerini 25’e yakın eyalete ulaştırmıştı.

Şirketin kendisine ait fiziksel mağazalar kapansa da ürünlerinin Hannaford Supermarkets, Stewart’s Shops ve bazı seçili satış noktalarında tüketicilerle buluşmayı sürdüreceği belirtildi.