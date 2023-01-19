Ünlü yatırımcının dolar tahmini

Dünyanın en büyük yatırım yönetimi firmalarından Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, dolara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Japon haber ajansı Nikkei ile bir söyleşi yapan Dalio, ABD para birimi doların egemen olduğu dünya düzeninin sönümlendiğini söyledi.

"Artık büyük güçler ve onların müttefikleri olan ekonomik, parasal ve askeri bloklar olacak" diyen Dalio; mevcut dünya düzeninin, savaş sonrası dönemden çok II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki zamana benzediğini anlatarak, "Daha büyük çatışmalara hazırlanmak için her ülkenin popülizmi ve milliyetçiliğinin büyüdüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu.

Dalio'nun yatırım tavsiyesi

Dalio ayrıca iç çatışmaları olmayan, savaşa karşı daha az savunmasız ve yenilik yapmaya devam eden ülkelere yatırım tavsiyesinde bulundu.