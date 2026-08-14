Ünlülerin gözdesiydi: 19 yıllık lüks şirket iflasın eşiğinde

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2007 yılında Londra'da kurulan Private Drama Events, mali sorunlar nedeniyle 6 Ağustos'ta "administration" sürecine girdi. İngiltere'de mali sıkıntı yaşayan şirketler için uygulanan süreç kapsamında şirketin faaliyetlerinin kurtarılması veya borçların karşılanması amacıyla yeniden yapılandırılması hedeflenirken, bunun mümkün olmaması halinde tasfiye seçeneği de gündeme gelebiliyor.

Katy Perry'nin doğum gününü organize etmişti

Kendisini bir "hikâye anlatım ajansı" olarak tanımlayan Private Drama Events; özel partiler, tiyatral organizasyonlar ve farklı konseptlerde deneyim etkinlikleri düzenliyordu.

Şirketin müşterileri arasında dünyaca ünlü isimler de yer aldı. Şarkıcı Katy Perry, 2024 yılında Venedik'te gerçekleştirdiği 40. yaş günü kutlamasının organizasyonu için Private Drama Events ile çalıştı.

Orient Express temasının kullanıldığı etkinliğin konukları arasında Jeff Bezos ve Lauren Sánchez de bulunuyordu.

Şirket ayrıca tarihi lüks Belmond Pullman trenlerinde cinayet gizemi temalı geceler gibi özel organizasyonlara imza attı.

6 Ağustos'ta süreç başladı

Bilgilere göre şirket, 6 Ağustos itibarıyla "administration" sürecine girdi. Companies House kayıtlarında da şirketin 2025 yılına ilişkin hesaplarının teslim süresinin geçtiği görülüyor.

Son olarak 10 tam zamanlı çalışanı bulunan şirketin sosyal medyada 100 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Private Drama Events yönetiminden ise sürece ilişkin henüz kamuoyuna açık bir açıklama gelmedi.

Tasfiye ihtimali de masada

Süreç kapsamında Quantuma Advisory Limited'den Nicholas Simmonds ve Chris Newell şirkete bağımsız yönetici olarak atandı.

İngiltere'deki "administration" uygulamasında şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam etmesinden varlıklarının satılarak tamamen tasfiye edilmesine kadar farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Private Drama Events'in geleceğine ilişkin nihai karar ise henüz belli değil.

Seyahat sektörü 2026'da artan maliyetler ve operasyonel sorunlarla karşı karşıya kalırken, yıl içinde farklı ülkelerde faaliyet gösteren AVG Travels, GoPlay Sports, Havantur, Vegas Vacations ve North America Destinations gibi şirketler de mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu veya iflas süreçleriyle karşı karşıya kaldı.