Üretici, domates ihracatındaki yasağa karşı bakanlığa başvurdu

Antalya Tarım Konseyi’nin bakanlığa ilettiği yazıda; Antalya ekonomisi, sosyal ve toplumsal refahı bakımından domates ürününün doğrudan etkilediği alanın yaklaşık 150 bin dönüm olduğu vurgulanarak, bu alanda üretim yapan çiftçi ve aile fertleri sayısının da ortalama 200 bin kişi olduğu kaydedildi.

İstihdamla birlikte yaklaşık 400 bin kişinin bu yasaktan doğrudan ve hayati ölçüde olumsuz etkilendiği belirtilen yazıda, “Domates ihracat yasağı ile dolaylı olumsuz etkilenen insanlar, ürünler ve ilgili sektörlerle birlikte düşünüldüğünde kentimiz nüfusunun ve ekonomisinin yaklaşık üçte biri sarsıntı içerisindedir. Domates ürününün en yüksek hasada geldiği ve üretimin bollaştığı bu dönemde getirilen ihracat yasağı, tüm sezonu zararla kapatmaya mal olacak ve gelecek sezon için de insanları hazırlık yapamaz hale getirecektir” ifadelerine yer verildi.

Hazırladıkları yazıyı, ilgili birimler aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ilettiklerini ve içeriğini sunmak üzere randevu talep ettiklerini kaydeden Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, “Şu anda sayın bakanımızdan bir randevu bekliyoruz. Talebimiz kendilerine ulaştı” dedi.

Bölgedeki ihracatçılar, önceden ihracat belgesi olanların ihracata devam ettiğini ancak yasak kararıyla birlikte yeni ihracat belgesi verilmediğini vurguluyor. Antalya Tarım Konseyi tarafından bakanlığa iletilen yazıda ihracata getirilen yasağın etkileri tek tek sıralandı.

Bu etkiler yazıda; yasağın iç piyasadaki fiyat istikrarını sağlamaya etkili olmayacağı, üreticiye ve çiftçiye tahminlerin çok üzerinde kayıplar yaşatacağı, üreticiyi ve çiftçiyi yıkıma sürükleyeceği, takip eden sezonda arz azalışı ile fiyatların rekor düzeyde artma riskinin doğacağı vurgulandı.

Kararın, örtüaltı üretimdeki ciddi ve kayıtlı sürekli istihdam için risk oluşturacağının vurgulandığı yazıda, üreticinin sera ve benzeri arazi kira bedellerini ödeyemez hale geleceğine dikkat çekilerek, domates tohumluk ve fide üretiminin de bu yasak kararından olumsuz etkileneceği, ihracatçının uzun süre ve enerji harcayarak oluşturduğu pazarı kaybedeceği, domates ihracatının büyük ölçüde karma ihracat olması sebebiyle kararın tüm sebze ihracatını da zorlayacağı, sebze meyve ihracatının tedarik zinciri birden fazla yerinden kırılacağı ve kararın esnetilmeye uygun olmadığı ve hemen kaldırılması gerektiği ifade edildi.