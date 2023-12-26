Üretim düştü, yılbaşı hindisinin fiyatı %80 arttı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de bu yıl hindi üretiminde yaşanan yüzde 30’luk düşüş, yılbaşı hindi fiyatlarını da artırdı. Geçen yıl yılbaşı hindisinin perakendede ortalama fiyatı 100 lirayken, bu yıl yüzde 80 artışla 180 liraya çıktı. Sektör temsilcileri, bu yıl yılbaşı hindisine geçen yıla oranla yüzde 20 civarında talepte gerileme yaşandığını aktarıyor.

Sektörde geçen seneye göre bir gerileme yaşandığını bildiren temsilciler, bu düşüş nedenini ise vatandaşların tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve alım gücünün düşmesinden kaynaklandığını söylüyor. Üretim tarafında da düşüş yaşandığını belirten temsilciler, yüzde 30 dolayında üretimin düştüğünü ve bazı önemli oyuncuların pazardan çekildiğini aktardı. Diğer firmaların da üretimlerini eskiye göre azaltma yönünde revize ettiklerini ifade ediliyor.

Hindi ihracatı yüzde 68 geriledi

Diğer yandan hindi ihracatında da bir düşüş yaşanıyor. Hindinin yanı sıra tavuk ihracatı geçen yıla göre ciddi bir düşüş var. Bu yılın ilk 10 ayında dondurulmuş hindi eti ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 gerileyerek 22,9 milyon dolarolarak gerçekleşyi. Dondurulmuş tavuk eti ihracatı ise yüzde 30,6 geriledi ve 488,5 milyon dolara düştü. Bu gerilemenin nedeni olarak ihracat yapılan ülkelerdeki sıkıntılar ve savaşlar olarak gösteren sektör temsilcileri, ihracat pazarlarının ağırlıklı Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin oluşturduğunu belirtiler.

Yılbaşı hindisinin fiyatı bin ile 6 bin lira arasında

Bir hindi ortalama 5,5 kilogram ile 6 kilogram ağırlığında. Bu da bütün yılbaşı hindisinin fiyatını yaklaşık 1.000 liraya civarında geliyor. Canlı olarak satılan yılbaşı hindilerin fiyatı ise 1.300 liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Yılbaşı akşamı için restoranlarda pişirilmiş hindilerin fiyatı da 2 bin 500 lira ile 6 bin lira değişen fiyatlarda satılacak.

Hindi eti sevmeyenler için alternatif ürün olan iri piliç Roaster öne çıkıyor. Roaster’ın hindiden küçük ve tavuktan büyük olması tercih ediliyor. Hindiye alternatif ürün Roaster’ı sunan Banvit'in yetkilileri, son yıllarda bu ürünün yılbaşında tüketicilerce yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.

Türkiye’de kişi başına 540 gram hindi eti tüketiyor

Türkiye’de kişi başı hindi tüketiminin artırılmasının kırmızı ete alternatif olması nedeniyle büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, hindi etinin tüketilmesinin hem bağışıklık sistemini güçlendirdiğini hem de kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Türkiye’de hindi eti tüketiminin düşük kaldığını vurgulayan Demir, “Türkiye’de yıllık kişi başına 540 gram tüketimi olan hindi etinin, AB tüketimi dikkate alındığında çok düşük seviyelerde kaldığını görüyoruz. Tüketimin ülkemizde kişi başı 5-6 kg'ye çıkma potansiyeli var. Sağlıklı beslenmek isteyenler, spor ve diyet yapanlar için hindi eti önemli bir gıda olarak yer alıyor. Büyüme, gelişme ve sağlıklı bir yaşam için sıklıkla tüketilmesini tavsiye edilen hindi eti vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri içeriyor’’ dedi.