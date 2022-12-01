UTİKAD'ın 40. Olağan Genel Kurulu yapıldı

UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler’in açılışını yaptığı 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy'un 2022 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından, derneğin faaliyetleri üyelere videolu sunumla anlatıldı.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Ulusoy, şunları kaydetti:

"2023 yılı başında UTİKAD'ın sektöre ve üyelerine hizmeti ve desteği yeni çalışmaları ile devam edecektir. İlk olarak belirtmekten mutluluk duyarım ki kadınların lojistik sektöründe teşvikine yönelik projeler üretiyoruz. Sektörümüzde eşit cinsiyet temsillerinin hem toplumsal hem de ekonomik faydaları olduğuna inanıyoruz. Kadınların sektördeki etkisini ortaya koymayı hedefleyen 'Kadının Etki Raporu' üzerinde çalışmaya başladık. Böyle bir projenin Türkiye'den çıkması ise uluslararası lojistik sektörü tarafında çok güzel bir algı oluşturacağı kanısındayız."

UTİKAD'ın lojistik sektöründeki birçok alanda çalışmalar yürüttüğünün ve olumlu sonuçlar aldığını aktaran Ulusoy, konuşmasının ardından 2022 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri üyelerle paylaştı.

Denetim kurulu raporlarının ibrasının ardından bütçeler onaylandı.

UTİKAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tüzük değişiklikleri, Genel Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından oylandı.

Genel Kurul Toplantısı'nda dernek üyeliğinde 20. ve 30. yıllarını tamamlayan firmalara şiltleri de takdim edildi.

UTİKAD 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı, söz alan üyelerin dilek ve temennilerini dile getirmesiyle sona erdi.