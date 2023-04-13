Uygun tatil paketleri ile turizmde rekor gelecek

Mehtap HALICI

Daha fazla dinlenme, eğlenme ve tatile çıkma ihtiyacı insanları tatile yönlendiriyor. Enflasyonun otel fiyatlarının artmasına neden olduğuna ancak enflasyon rakamlarının çok altında uygun fiyatlı tatil paketleri sunduklarına dikkat çeken Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Tatil enflasyonu yüzde 70’lerde seyrediyor. Otellerle yaptığımız fiyat anlaşmaları kapsamında biz de fiyatlarımızı bu oranda artırdık. Otellerin maliyetleri göz önüne alındığında ise genel itibariyle yüzde 100’ün üzerinde bir artış söz konusu” dedi. 4 Kasım itibarıyla başladıkları erken rezervasyon kampanyasına devam ettiklerini ve kampanyanın 2 Mayıs’a kadar süreceğini ifade eden Vardar, "Rezervasyonlar Kasım, aralık ve ocak ayı özelinde beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. 6 Şubat’a kadar erken rezervasyonda çok iyi talep alıyorduk. Ancak şubatta deprem nedeniyle odağımız seferberlik olmuştu. Biz de duygusal tarafından baktık ve iş düşünemedik. Bölgeye elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Ancak deprem bölgesinin tekrar kalkınması için de turizm çok öncelikli. Bu sebeple işimize geri döndük. Günlük olarak beklediğimiz satışlara ulaştık. Sezonda da rekorlar kırılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Süre kısa ama yoğun talep alıyoruz”

Yurtiçinde bu yıl turist sayısında yüzde 17, ciroda da yüzde 100’ün üzerinde bir artış beklediklerinin altını çizen Mete Vardar, bayram tatilinin ara tatille birleşmesinin bir avantaj olduğunu söyledi. “Süre kısa ama bayramda yoğun talep alıyoruz” diyen Vardar, şöyle devam etti: “Misafirlerimiz için özel imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Yurt içinde Bodrum, Marmaris, Fethiye, Alanya, Kemer, Çeşme destinasyon olarak öne çıkıyor. Çünkü iç pazar çok değerli. Yurtdışında ise vizesiz yerler ön planda. Balkan ülkeleri; Mısır öncelikli tercihler arasında yer alıyor.” Deprem bölgesindeki acentelerinin zarar gördüğünü dile getiren Vardar, “Hep birlikte yaramızı sarıyoruz" dedi.

“Rakamlar süper lige çıktığımızı gösteriyor"

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – EMITT, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Bu yıl 26’ncısı düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turizminin salgından çıkış döneminde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi. Ersoy, “2022’yi 46.3 milyar dolar gelir ve 51,4 milyon ziyaretçi ile kapattı. Biz en çok turist ağırlayan 3’üncü ülke olmayı başardık. Paylaştığımız rakamlar Türkiye’nin turizmde süper lige yükseldiğini gösteriyor. 2028 hedefimizi de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olarak duyurduk. İnşallah bu hedefleri birer birer tutturacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptıkları çalışmalarla, İstanbul’un yıllık 17 milyon olan turist ziyaret sayısını 30 milyona çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.