UYMSİB'in 2023 yılı ihracat hedefi 175 milyon dolar

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sene yaş meyve ve sebze ürünü dış satımının 3 milyar dolara ulaştığını, bunun göz ardı edilemeyecek bir performans olduğunu belirtti.

UYMSİB'in bu sene ihracat hedefini 175 milyon dolar olarak belirlediği bilgisini veren Yazgan, tarımda uzun vadeli politikalar, üretimde havza bazlı destekler ve pazarın dinamiklerine göre şekillendirilmiş doğru çeşitlerle ihracatta ivme yakalanabileceğine işaret etti.

Kovid-19 salgınının gıdaya talebi artırdığını ve bundan Türkiye'nin de payını alarak ihracatını yükselttiğini belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Sektör ihracatının artırılması için çalışmalarımız devam edecek"

"2020 Ocak'ta başlatılan Bursa Siyahı İncirinin Bilinirliğinin Çeşitli Coğrafyalarda Artırılması Ur-Ge Projesi'nde faaliyetler yoğun bir şekilde devam ediyor. En son proje kapsamında 12-15 Eylül 2022 tarihlerinde 9 Türk küme firması ve 6 ülkeden 10 yabancı firmanın katılımlarıyla alım heyeti faaliyeti gerçekleştirildi. Kanada pazarında, sektörün dijital ve offline alanlarda daha etkin ve geniş tanıtımı için Bursa siyah inciri ve ayva hedef ürün grupları ile UYMSİB'in Kanada'ya Yönelik Turquality Projesi başvurusu, Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılı itibarıyla 4 yıllık onaylandı. Marmara Bölgesi'nde çeşitli illerdeki üreticilerle kalıntısız tarımsal üretim konusunda eğitim programları ve bu kapsamda da sirke sineği tuzakları dağıtımı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl UYMSİB ev sahipliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Tarım Peyzaj AŞ işbirliğinde, Yaş Meyve Sebze Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. Heyet kapsamında Azerbaycan, Danimarka ve Bosna Hersek'ten gelen alıcı firmalar, ikili iş görüşmeleri için birlik üyeleriyle buluştu. Yine 2022 yılında Antalya'da düzenlenen INTERFRESH Eurasia Fuarı'nda önemli görüşmeler gerçekleştirildi. UYMSİB olarak bilgilendirme toplantıları, ihracatın artırılması amacıyla sektör temsilcilerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantıları, sektör paydaşları ile işbirliği ve koordinasyon sağlanması çalışmaları, sektörel seminer, toplantılar, ticaret heyetleri, paneller gibi etkinliklerin organize edilmesine dair çalışmalar yapılmaktadır. 2023 yılında da sektör ihracatının artırılması için çalışmalarımız devam edecektir."