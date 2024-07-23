Uzakdoğu, haksız rekabete neden oluyor

Birleşmiş Markalar Der­neği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yurt dı­şından düşük gümrük vergi­siyle ürün getiren alışveriş platformlarının yerli e-ticaret firmaları başta olmak üzere Türkiye’nin tüm ticareti için büyük bir tehdit potansiyeli barındırdığını söyledi.

“Avrupa’dan bile pahalı bir ülke haline geldik”

Öncel, piyasada haksız re­kabete yol açan tehdidin bü­yümemesi için ilgili mevzua­tın bir an önce güncellenme­sini önerdi. BMD’nin haziran ayı anketinin sonuçlarını de­ğerlendiren Sinan Öncel, ba­balar günüyle birleşen kurban bayramı ve tatil alışverişine rağmen geçen ay her üç mar­kadan birinin adet satışları­nın gerilediğini bildirdi.

Satış hacminin daraldığı bir süreçte yabancı menşe­li e-ticaret platformlarının Uzakdoğu’dan düşük güm­rük vergisiyle ürün getirme­ye başladığına dikkat çeken Öncel, “Türkiye dünyanın en yüksek gümrük vergilerinin olduğu ülkelerden biri.

Fir­ma üretim için ham madde veya ara mal ithal etmek is­tediğinde çok yüksek güm­rük vergileri ödüyor. Bitmiş ürün ithalatında ise maliyeti ikiye katlayan referans fiyat uygulanıyor. Maliyetler fiya­ta yansıdığı için Avrupa’dan bile pahalı bir ülke haline gel­dik.

Tam da böyle bir süreçte Uzakdoğu menşeli e-ticaret platformları düşük gümrük vergisiyle getirdikleri ürün­lerin satışını yapmaya başla­dılar. Bu platformlar kazanç­larının vergisini kendi ül­kelerinde ödüyorlar. Sektör olarak darboğazdan geçtiği­miz ve yüksek maliyet baskı­sıyla boğuştuğumuz dönem­de büyük bir haksız rekabetle karşı karşıyayız. Avrupa Bir­liği (AB) ve ABD başta olmak üzere birçok ülke söz konusu e-ticaret platformlarıyla ilgili mevzuatlarını güncellemeye hazırlanıyor.

Ülkemizde de en kısa zamanda ilgili mev­zuatın güncellenmesi gere­kiyor. Aksi takdirde sadece e-ticaret firmaları ve marka­larımız için değil ülkemizin genel ticareti açısından da te­lafisi imkânsız zararlarla kar­şılaşabiliriz” dedi.

Her iki markadan birinin adet satışları düştü

BMD’nin haziran ayı anketinin sonuçlarını değerlendiren Öncel, “BMD çatısı altında halen 514 çok değerli markamız bulunuyor. Her ay bu markalarımızın en az yarısının katılımıyla anket yapıyor, sektörün nabzını tutuyoruz. Perakende özelinde sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için adet satışlarına bakmak gerekiyor.

Bayram, babalar günü ve tatil alışverişinin yaratacağı üçlü dalga ile birlikte haziran ayı satışlarında ciddi bir artış olacağını ve mayıstaki kaybımızı telafi edebileceğimizi ümit ediyorduk. Ancak veriler bize dalganın altında kaldığımızı gösteriyor. Bayram alışverişinin yapıldığı hafta bir canlılık olmakla birlikte sonrasında satışlarda ciddi düşüş oldu. Mayıs ile kıyasladığımızda markalarımızın yüzde 31’inin, yani neredeyse her üç markamızdan birinin haziranda adet satışı geriledi.

Haziran 2023’e göre adet satışlarında düşüş beyan eden markalarımızın oranı ise yüzde 44’e çıkıyor. Bir başka ifade ile neredeyse her iki markamızdan birinin adet satışlarının geçen yıla göre düştüğünü görüyoruz. Sektörde daralmanın temel nedeninin maliyet kaynaklı fiyat artışları olduğunu düşünüyoruz. Birçok kategoride Avrupa’dan bile pahalı hale geldiğimiz için yabancıya satışlar en az yüzde 50 azaldı. Dar ve sabit gelirli yerli müşterilerimizin de alım gücü gittikçe zayıflıyor” diye konuştu.