Uzmanı değerlendirdi: Piyasaları etkileyecek açıklama

ABD merkezli yatırım yönetimi firması Bridgewater'ın Yatırımlardan Sorumlu Eş Başkanı Bob Prince, ABD'de enflasyonun kalıcı hale gelmesi ve büyümenin hızlı seyretmesine ilişkin "Fed'in faiz indirimi umutlarını raydan çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.

Financial Times'a konuşan Bridgewater yöneticisi Prince, "Şu ana kadar bu yıl Fed'in ya da faiz piyasalarının tarif ettiği şekilde geçmiyor. Bence Fed'in artık rotadan çıktığı açık. Asıl soru ne kadar raydan çıktığı" dedi.

Prince, "Ekonomik Tahminler Özeti bir eğer/o zaman ifadesidir. Eğer enflasyon ve büyüme belirli seviyelerde olursa, o zaman faiz oranları düşürülebilir. Şu anda eğerlerin hiçbiri doğru değil. Şu anda nakit yerine uzun vadeli tahvillere geçmek için bir neden görmediğini" söyledi.

"Varlıklarda nakde göre henüz uygun bir risk primi yok" ifadesinde bulunan Prince, faiz oranlarının yakın zamanda düşmeyeceğini düşünen yatırımcıların nakitten çıkmak için bir nedeni olmayacağını belirtti.

Prince, hazine bonosu faizlerinin uzun vadeli Hazine tahvillerinden çok daha yüksek olduğunu ve yatırımcılara daha uzun vadeli tahvil tutmanın ek riskini üstlenmeleri için fazla ödeme yapılmadığını vurguladı.

Prince son olarak, mevcut büyüme ve enflasyon seviyelerinde faiz oranlarını düşürmek için tek nedenin, ya göçteki artıştan ya da ABD'nin enflasyon dışı bir büyümeye sahip olmasını sağlayacak işgücüne katılımdaki başka bir büyük artıştan kaynaklanan ekonomideki üretkenlikte büyük bir artış olması gerektiğini söyledi.

Yatırım devi Vanguard, geçtiğimiz ay Fed'in bu yıl faiz indirimine gitmesini beklemediğini açıklamıştı. Yatırım Bankası JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, hükümetin teşviklerinin faiz oranlarının ve enflasyonun piyasaların beklediğinden daha yüksek kalabileceği anlamına gelebileceğini söylemişti.