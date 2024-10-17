Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yedinci ayda da yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Üst üste faizi pas geçen TCMB, eylül ayında enflasyon eğilimindeki yükselişe dikkat çekti, kalıcı düşüşe kadar sıkı duruşun devam edeceğini vurguladı.

Merkez'in faiz kararını değerlendiren ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Refet Gürkaynak, TCMB'nin riskin arttığını gördüğünü buna göre temkinli gittini söyledi.

'TCMB belirgin ve kalıcı düşüşü görmek istiyor'

CNBC-e ekranlarına konuşan Gürkaynak değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"TCMB ben de sizin gördüğünüzü görüyorum diyor. Bir ay enflasyon artınca bu iş yürümüyor demek için yeterli veri yok ortada. Burada bozulmamı var yoksa bir aylık sapma mı var durup görecek. TCMB riskin arttığını görüyorum demiş. TCMB belirgin ve kalıcı düşüşü görmek istediğini söylemeye devam ediyor. TCMB’nin işi zaten veriye bağlı olmak zorunda. Merkez Bankası’nın bir beklentisi ve ona göre bir para politikası var. TCMB bu beklentinin dışında bir gelişme olduğunu görürse kendi davranışımı tekrar düşünmek zorundayım diyor."

'Bu yıl bir faiz kararı öngörmüyorum'

Yine CNBC-e ekranlarında TCMB'nin faiz kararını değerlendiren ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Kamil Yılmaz ise "Son veriler TCMB hedeflerinin son çeyrekte gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Ben bu yıl bir faiz kararı öngörmüyorum. Eylül verisi enflasyonda bir atalet olduğunu gösterdi. 2025’in ilk çeyreği itibarıyla bu indirimlere gidebileceğini düşünüyorum" dedi.

'Enflasyonda sürpriz olmazsa indirim 2025'e kaldı'

Doç. Dr. Orhan Karaca da Merkez'in karar metnindeki ayrıntıya işaret ederek, "TCMB ekim ayını da pas geçti. Para Politikası Kurulu karar metnine "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" ibaresi eklenmiş. Ekim veya kasımda enflasyonda büyük bir sürpriz düşüş olmazsa indirim 2025'e kaldı gibi görünüyor." açıklamasında bulundu.

TCMB ekim ayını da pas geçti. Para Politikası Kurulu karar metnine "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" ibaresi eklenmiş.👇 Ekim veya kasımda enflasyonda büyük bir sürpriz düşüş olmazsa indirim 2025'e kaldı gibi görünüyor. pic.twitter.com/U5r619HaI2 — Orhan Karaca (@Dr_OrhanKaraca) October 17, 2024

'Tam olarak beklediğimiz gibi oldu'

Merkez'in faiz kararı öncesi beklentilerini paylaşan Prof. Dr. Hakan Kara da Merkez'in faizi değiştirmeyeceğini, karar metninde temkin düzeyini artıracağını, yıl bitmeden yapılabilecek bir indirimin önünü kapatmayacağını söylemişti. Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kara, "Merkez Bankasının faiz kararı ve metni tam olarak beklediğimiz gibi oldu. Özetle deniyor ki, enflasyon tahminimizden yüksek geldi, Kasım’da faiz indirimi beklemeyin, Aralık’ta bakarız, ama o da zor gibi." ifadelerini kullandı.