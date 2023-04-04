UZMAR çift yakıtlı römorkörü BOTAŞ için inşa ediyor

Belma A.ÖZGEN

Törende konuşan UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ, “İskenderun Limanı'nda, bu bölgeye gelen boru hatları sebebiyle dünya denizlerine açılan gemilerin yanaştığı limanlarda manevralarında kullanılacak ve bu bölgede liman güvenliğini sağlayacaklar. Manevra ve denizcilik kabiliyetleri bakımından çok ileri teknolojilerle, dünyadaki hemcinsleriyle karşılaştırıldıklarında da en üstün ekipmanlarla donatılmış olacaklar” dedi.

Daha önce ithal ediyorduk Dünyadaki en üst düzey teknolojiye sahip olduklarını söyleyen Ahmet Noyan Altuğ; “Avrupa’da, Amerika’da, Avusturya’dakilere oranla dünyadaki en üst teknolojik özelliklerle donatılan bu römorkörlerimizi bundan 20 yıl kadar önce inşa edemiyor, belki ithal edebiliyorduk. Türk mühendisleri olarak bugün bu kadar sofistike ve bu kadar teknolojik römorkörleri inşa edebilmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Törende konuşan BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürü Mehmet Tecimen, BOTAŞ’ın filosunda ait 14 adet römorkörü bulunduğunu ve römorkörcülük, kılavuzluk palamarcılık ve denizde yangın ve kirlilikle mücadelede 55 yıllık tecrübeye sahip olduklarını belirtti.