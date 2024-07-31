Vahap Seçer: Yeni hizmet ve projelerle Mersin’in gelişimine katkı sunacağız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bugün gelinen noktada Türkiye’nin halk memnuniyeti en yüksek büyükşehir belediyelerinden biri olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. İlk görev döneminde Mersin’de huzur, kalkınmacı, sosyal ve yenilikçi belediyecilik vizyonuyla kentin her köşesine, merkezden, en uzak köylere kadar herkese eşit ve adaletli hizmet götürdüklerini söyleyen Vahap Seçer, “Temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getirirken, Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek yeni uygulamalarla hizmet çeşitliliğini genişlettik. Mali disiplini sağladık ve altyapı-üstyapı yatırımlarını en verimli şekilde yöneterek kentin gelişimine katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

Halk Kart uygulamasından aylık 10 bin kişi faydalanıyor

Aylık ortalama 10 bin vatandaşın faydalandığı Halk Kart uygulaması ile ailelerin geçimlerine katkı sağlamaya devam ettiklerine atıfta bulunan Vahap Seçer, Mahalle Mutfağı uygulaması ile 48 ayrı noktada 3 çeşit yemeği 15 TL karşılığında vatandaşlara ulaştırdıklarını anlattı. Dosthane Refakatçi Evi ile kentin kırsal mahalleleri ile merkezi ilçeler dışından gelen hasta ve yakınlarına kalacak yer imkânı yarattıklarını söyleyen Başkan Seçer, kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara Evde Sağlık, Bakım ve Mobil Kuaför hizmeti sunduklarından söz etti. Çocuk Gelişim Merkezleri sayısını 12’ye çıkardıklarını aktaran Seçer, “Süt Senin Gurur Mersin’in” Projesi ile şimdiye kadar 4 milyon süt ve sağlıklı atıştırmalıkları çocuklara ulaştırdıklarını kaydetti. ‘İlk Çantam Projesi’ kapsamında, her yıl Mersin’in tüm ilçelerinde toplam 18 bin çanta dağıtımı gerçekleştirdiklerini anlatan Seçer, “Mersin’de belediyemize ait 12 yeni nesil kütüphanemiz var. YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için 20 farklı noktada 29 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi açtık. Yükseköğrenime devam eden öğrencilerimize yönelik öğrenim yardımlarımızdan bugüne kadar 45 bin 156 öğrencimiz faydalandı” ifadesini kullandı. İkinci dönemde de sosyal destekleri, projeleri ve yatırımları yaygınlaştırarak, daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Seçer, yaşlılar, gençler, çocuklar, yoksullar, evsizler ve diğer tüm dezavantajlı vatandaşlar için kalkınmaya duyarlı, kapsamlı ve kesintisiz destekler sağlayacaklarını vurguladı.

“Tarım ve kırsal kalkınma projelerini hayata geçirdik”

Tarım ve kırsal kalkınma projelerini, destekleri ve hizmetleri 13 ilçe ve kırsal mahallelerin tarım, orman, hayvancılık potansiyelini, sorunlarını ve gelen talepleri dikkate alarak uyguladıklarını belirten Başkan Vahap Seçer, çiftçilere, birliklere, kooperatiflere ve kırsal alandaki tüm üreticilere destek olduklarına da değindi.

Kırsal mahallelere 282 milyon TL değerinde tarımsal destek sağladıklarını kaydeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımda sürekliliğe ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı. ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi kapsamında 123’ü kadın olmak üzere toplam 240 yetiştiriciye 6 bin küçükbaş hayvan ve 960 ton yem ve aşı desteği sağladıklarını söyleyen Seçer, aile işletmesi kurmalarına katkı sağlamaları sayesinde küçük ölçekli işletmelerin giderlerine destek verdiklerinin altını çizdi. Proje kapsamında daha önce desteklenen yetiştiricilerden toplanan hayvanların yeniden yeni yetiştiricilere dağıtımıyla projenin sürekliliğini sağladıklarına dikkat çeken Seçer, “Mersin genelinde 760 yetiştiriciye Güneş Paneli Desteği ve kooperatiflerimize sağladığımız 526 adet makine ekipman desteğiyle tarımsal üretimi vizyoner bir bakış açısıyla destekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Raylı sistem ve yeni yollarla trafiği rahatlatmayı hedefliyoruz”

Önümüzdeki dönemde bu destekleri arttırarak kırsal kalkınmayı daha ileri bir aşamaya ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Vahap Seçer, yeni hizmet döneminde, en öncelikli projelerin başında da raylı sistem ve yeni yollarla trafiği rahatlatmayı amaçladıklarını söyledi. Kentin her bölgesinde ulaşım olanaklarını arttırarak erişilebilir kent vizyonunu sürdürecekleri bilgisini veren Seçer, araç kullanıma duyulan ihtiyacı azaltarak karbon salınımını kontrol altına almak için önemli adımlar atacaklarını belirtti. Mersin Metrosu’nun devamında raylı sistem hattını Güneykent, Halkkent, Şehir Hastanesi ve Otogara uzatacaklarını anlatan Seçer, “Projelerini tamamladığımız Yenişehir Fuar Merkezi-Üniversite Tramvay Hattı’nın yapımına başlayarak kentimizin toplu taşıma ağına önemli bir katkıda daha bulunacağız. Ayrıca Tarsus’ta hayata geçireceğimiz Tramvay Projemiz ile ilçemizin toplu taşıma altyapısını modern bir hâle getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Konuta erişim sorununu çözeceğiz”

İkinci öncelikli hedefinin, Mersin’de konuta erişim sorunu yaşayan düşük ve orta alt gelir grubu nüfusunun ihtiyaçlarına uygun konutlar üretmek olduğunu dile getiren Vahap Seçer, kentte maddi gücü yeterli olmayan nüfusun, ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını belirtti. Diğer yandan kentsel dönüşüm kapsamına girecek mahallelerdeki mülk sahipleri ve kiracıların, isterlerse rezerv konut olarak üretecekleri sosyal konutlara yerleşebileceğini söyleyen Seçer, böylece kentsel dönüşüm sürecinin barınma sorunu yaşanmadan ve mülk sahiplerine güvence verilerek gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Sosyal konutlar kapsamında 3 farklı konut seçeneği üreteceklerinden söz eden Seçer, konutlar hakkında şu bilgileri verdi: “Birincisi satışa konu olacak ve alım gücü düşük olan kesimlere yönelik konutlardan oluşacak. İkincisi kentsel dönüşüm kapsamında mülk sahipleriyle anlaşma sağlanması durumunda takas amaçlı üretilecek rezerv konutlardan oluşacak. Üçüncüsü de ödeme gücü yetersiz vatandaşlarımıza, düşük bedelli kiralık konutlardan oluşacak."

“Gençlere istihdam olanakları sağlayacağız”

“Kariyer ve İstihdam Kampüsü” projesi ile Kariyer Merkezi’ni geliştirerek gençlere istihdam olanakları sağlayacaklarını belirten Vahap Seçer, Kariyer Merkezi’nin faaliyetlerini ve destek verdiği faydalanıcıların sayısını artıracaklarını söyledi. Kampüsü 3 bileşenden oluşturmayı ve bu hizmetleri bir arada ortak hizmet alanında sunmayı hedeflediklerini dile getiren Seçer, ilk bileşen olan ‘Kariyer Merkezi’ ile iş arama süreçlerini desteklemeye devam edeceklerini aktardı. ‘Kampüs Mersin’ bileşeni ile genç istihdamına katkı sağlayacaklarını ifade eden Seçer, gençlere iş arama sürecinde mentorluk, üniversite sanayi kent iş birliğine katkı, staja, istihdama, iş bulmaya ve girişimciliğe destek sağlayacaklarını kaydetti. ‘Garaj Mersin’ ile de girişimcilik çalışmaları, teşviklere erişim desteği, iş planı hazırlama gibi konularda destek sağlayacaklarını belirtti.