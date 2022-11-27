Vakıf Katılım’dan büyük destek

Katılım finans sektöründeki pazar payını yüzde 15 seviyesine taşıyan Vakıf Katılım, kasım ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü 167 milyar TL’ye ulaştırarak, yılbaşından bu yana yüzde 66’lık büyüme sağladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, şunları kaydetti: “2022yılında da şubeleşme stratejimizi sürdürerek, 48 ilde 154 şubemiz ve 2 bin 500’e yakın personelimizle yurt çapında tüm müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 7’nci yılımızı tamamlarken konvansiyonel bankalar ve katılım finans kurumları arasında ödenmiş sermayesi en güçlü 3’üncü kurum olduk. Her yıl büyüyen sermaye yapımızla sektördeki gerçek ve tüzel müşterilerimize 100 milyar lirası nakdi olmak üzere toplamda 140 milyar liranın üzerinde destek sağladık.”