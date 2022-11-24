Vakıf Katılım'ın aktif büyüklüğü 167 milyar liraya yükseldi

Vakıf Katılım, istikrarlı büyümesini sürdürerek, bireylere ve reel sektöre verdiği finansman desteğini 100 milyar lirası nakdi olmak üzere toplamda 140 milyar liranın üzerine yükseltti. Katılım finans sektöründeki pazar payını yüzde 15 seviyesine taşıyan Vakıf Katılım, kasım ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü 167 milyar TL’ye ulaştırarak, yılbaşından bu yana yüzde 66’lık bir büyüme sağladı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, “2022 yılında da şubeleşme stratejimizi sürdürerek, 48 ilde 154 şubemiz ve 2 bin 500’e yakın personelimizle yurt çapında tüm müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 7. yılımızı tamamlarken konvansiyonel bankalar ve katılım finans kurumları arasında ödenmiş sermayesi en güçlü 3. kurum olduk. Her yıl büyüyen sermaye yapımızla sektördeki gerçek ve tüzel müşterilerimize 100 milyar lirası nakdi olmak üzere toplamda 140 milyar liranın üzerinde destek sağladık. KOBİ’lere sağladığımız nakdi finansman destekleri müşterilerin yüzde 24’ünü, riskin yüzde 35’ini oluşturdu” dedi.

“4İ kapsamında finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz”

Vakıf Katılım, katma değerli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan 4İ olarak adlandırdığı imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon alanlarında başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörde ilk akla gelen kurum olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ekosistemdeki tüm temas noktalarıyla kurulan bağlantılar neticesinde, birçok çatı iş birliği tesis ettiklerini belirten Osman Çelik, şunları söyledi: “Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında teknolojik yatırımlarıyla ülkemize katma değer sağlayan başta KOBİ’lerimiz olmak üzere 4İ bünyesindeki faaliyetlerine devam eden müşterilerimize finansmana erişim noktasında pek çok kolaylık sunuyoruz. Ahilik müessesinin devamı niteliğindeki ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odalarıyla imzaladığımız iş birliği anlaşmaları ve planlı sanayi hamlesi kapsamında kurulan organize sanayi bölgeleri için geliştirdiğimiz cazip paketlerle çok sayıda yeniliğe öncülük ettik. 2020 yıllında temellerini attığımız stratejik projelerle 100’ün üzerinde iş birliği ve çözüm ortaklığı gerçekleştirdik. Kurumumuzun temel hedefleri arasında yer alan nitelikli yatırım projeleri, sürdürülebilir & yenilenebilir yeşil enerji ve finansal kiralamalarda oluşturduğumuz özel organizasyon yapımızla ücretsiz danışmanlıklar sağlamak suretiyle portföy yapımızı genişletiyoruz.”

Yenilenebilir enerji yatırımlarına 3 milyar TL kaynak

Osman Çelik, “2022 yılında enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yenilenebilir enerji yatırımlarında oluşturulan iş birliklerimizle özel & kamu sektöründe saha ve çatı GES, RES, biyokütle ve akıllı şehirler alanında 1.5 milyar TL katkı sağlayarak, hacmimizi 3 milyar TL’ye yükselttik. Üretim endeksini doğrudan etkileyen finansal kiralama alanında sağladığımız 1.1 milyar TL destekle bu alandaki büyüklüğümüzü 2 milyar TL’ye taşıdık. 2022 yılında da KGF ve KOSGEB ile finansal çözüm ortaklıkları geliştirerek KOBİ’lerimizin hizmetine sunduk. Kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştiren, yerel potansiyelleri ortaya çıkaran ve destekleyen Kalkınma Ajansları ile protokoller imzaladık. Katılım finans sistemine örnek teşkil edecek ‘Kâr Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli’ni geliştirerek uygulamaya aldık. Bu kapsamda sağladığımız 5 milyar TL’yi aşan finansman desteği kaynağımızın asgari yüzde 10’unu kamu destekli projelere yönlendirdik” diye konuştu.

Ticarette oyunun kurallarını değiştiren ve sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan GFT (Garantili Fon Transferi) ürünüyle ilgili son verileri paylaşan Osman Çelik, GFT’nin birinci yılında bin 150 müşteri tarafından kullanıldığını ve 1 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmine ulaşıldığını belirtti.

Osman Çelik “KOBİ Dijital Platformu, Ödeme Sistemlerinin Dijitalleşmesi, Kuluçka Merkezi, Mikro Finans Ürünleri, Enerji, Tarım, Finansal Kiralama gibi nitelikli proje alanlarında faaliyetlerimizi genişletmeye, yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik kapsamında başta kadın girişimciler olmak üzere yenilikçi paketler sunmaya, kamu-özel yararına katma değeri yüksek projeler geliştirmeye, güçlü & artan sermaye yapımızla büyümeye ve KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.