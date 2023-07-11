VakıfBank, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne hedeflerini onaylattı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, şirketlerin iklim bilimine uygun olarak emisyon azaltım hedeflerini belirlemesini sağlama ve özel sektördeki iklim geçiş sürecini yönlendirme amacıyla oluşturulan Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne 2019'da emisyon azaltım hedefi belirlemeyi taahhüt etmişti.

VakıfBank, böylece karbon emisyon azaltım taahhüdünü açıklayan ilk Türk kamu kuruluşu olmuştu. Bu doğrultuda, Ekim 2022'de karbon emisyon azaltımına ilişkin bilim temelli hedeflerini belirleyerek SBTi’ye sunan VakıfBank, hedefleri SBTi tarafından onaylanan ilk Türk bankası oldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Hedeflerimize göre, 2032'ye kadar 2021 yılındaki Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımızı 1,5 santigrat derece ile uyumlu seviyeye getirmek için yüzde 51 azaltım hedefliyoruz" dedi.