VakıfBank İstanbul Finans Merkezi’ne taşındı

İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçen ay yapılmıştı. İlk etapta kamu bankalarının birimlerinin faaliyete geçeceği merkez 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bu kapsamda kamu bankaları da İstanbul Finans Merkezi’ne taşınmalarını tamamlamaya başladı.

Bu yıl 69’uncu yaşını VakıfBank, İstanbul Finans Merkezi’ne taşınma heyecanını reklam filmi ile paylaştı. Film, VakıfBank’ın marka yüzü Tolga Sarıtaş’ın kendisine VakıfBank’ın adresini soran birine, bankanın İstanbul Finans Merkezi’ndeki yeni adresini tarif ederken aynı zamanda kurulduğu günden bugüne insanların kalbinde özel bir yer edindiğini aktarıyor.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın da yer aldığı filmde, 6. Kez Türkiye’ye getirdikleri CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası’nı İFM'ye getirdiği sahneler yer alıyor. Film VakıfBank’ın, çevre dostu LEED Gold Sertifikası sahibi olan ve binlerce yıllık vakıf kültüründen çizgiler taşıyan yeni merkezine taşınmasını vurguluyor.

Üstünsalih: Hedeflerimiz konusunda mütevazı değil, iddialıyız

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Avrupa'nın en büyük kupasını alarak sezonu tamamlamanın onur ve gurur verici olduğunu dile getirdi. Hedefledikleri 5 kupanın 2'sini alabildiklerini ancak sezonu Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak bitirdikleri için mutlu olduğunu belirten Üstünsalih, yeni sezon hedeflerini ve iddialarını da ortaya koydu: "Hedefler konusunda mütevazi olmayacağım, iddialıyız. VakıfBank yaptığı işin en iyisini yapar. Yine sezona 5'te 5 hedefiyle başlayacağız. Bunun için organizasyonlarımızı yapıyoruz. Yeni sezona da yine iddialı şekilde gireceğiz, bundan emin olun."