VakıfBank, yurt dışından yeni kaynak temin etti

VakıfBank açıklamasına göre, fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip Türk bankası olan VakıfBank’ın uluslararası kaynaklardan temin ettiği, sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı 400 milyon euro tutarında ve 2 yıl vadeli yeni işlemi, Türk bankaları arasındaki en büyük montanlı teminatlı fonlama anlaşması olma özelliği taşıyor.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Güçlü bir finansal performansın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltma amacımız ve sürdürülebilir finansman alanında attığımız adımlar, her zaman ajandamızın ilk sırasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam yurt dışı fonlamamız içindeki payını artırmak için alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Geçen ay tamamladıkları sürdürülebilir sendikasyon yenileme işleminin ardından yurt dışı fonlama tarafında, yılın son işlemini de yine faiz oranı hesaplamasında sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı teminatlı fonlama işlemi ile kapattıklarını vurgulayan Üstünsalih, “Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimizin bir göstergesi olarak yeşil konut, çevre dostu taşıt, kadın ve genç girişimcilere kullandırılacak krediler gibi alt kategorileri içeren çevresel ve sosyal temalı yeni kredi kullandırımlarını teminatlı fonlama işlemimizin performans kriteri olarak belirledik” değerlendirmesinde bulundu