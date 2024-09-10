Van'da tekstil fabrikasının temeli atıldı! 800 kişi istihdam edilecek

Fabrikanın tam kapasiteye ulaşması halinde yüzlerce kişinin iş imkanına kavuşacağını belirten Murat Karaloğlu, açılış töreninde söz aldı: "Bölgemize bu yatırımı sağlayan Nihat Körpe Bey başta olmak üzere emek harcayan herkese teşekkür ediyoruz. Buraya birçok yatırımcı bekliyoruz. OSB'deki yatırımcılarla bir araya geliyoruz. Başta doğalgaz olmak üzere burada bazı eksikliklerimiz var. Erciş OSB'yi doğalgaza kavuşturduktan sonra burada bir talep patlaması olacağını düşünüyoruz."

Yatırımcı Nihat Körpe, "Açacağımız bu fabrikada da yıllık 250-260 bin kot üretmeyi hedefliyoruz. Kot olarak pantolon, ceket, yelekle tişört üreteceğiz. 10 bin metrekarede temelini attığımız Merko Tekstil Fabrikası, 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İlk etapta 400 personelle başlayacağız. Allah nasip ederse 800'e kadar çıkmayı hedefliyoruz. 2 yılda üretimimizi daha da artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Burada üretilen ürünlerin de tamamı yurt dışına gönderilecek" dedi.