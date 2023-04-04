Varisler anlaşamazsa tarım topraklarını devlet işletecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen ay çıkarılan, tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanunla, kullanılabilir arazilerin boş kalmasının önüne geçeceklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Kirişci, TBMM'den geçen planlı tarım, sözleşmeli üretim gibi kaynakların optimum düzeyde verimli kullanılması adına hazırlanan mevzuat hakkında bilgi verdi.

Kirişci, sözleşmeli üretimle ilgili mevzuatın bu kanunun içerisinde yer aldığını belirterek, burada tarafların cayma hakları olduğunda bu caymanın bedelinin ne olacağının açık açık yazdığını kaydetti.

Tarım sigortası uygulamasının sözleşmeli üretimde zorunlu kılındığını aktaran Kirişci, sözleşme yapılan tarafların gerçek veya tüzel kişiler olup olmadığı noktasında da bir tereddüt olmasın diye bakanlığın destek sunacağını anlattı.

686 bin hektar tarla atıl duruyor

Bakan Kirişci, varisler arasındaki ihtilaflar veya kırsalın terk edilmesi nedeniyle kırsalda kullanılmayan alanların doğrudan vatandaş tarafından kullanılabilmesinin mevcut mevzuata göre mümkün olmadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Ama şimdi mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını ayırdık. 2 yıl süreyle şayet bu alanlar boş kalmaya devam ederse burayı kiralanacak alanlar envanterine dahil edeceğiz ve bu kiralama işlemine oradaki yerleşik insanlardan başlayacağız. Birtakım meslek örgütlerine diyeceğiz, ondan sonra da dışarıdan gelenlere biz tercih sıralamasında bulunacağız. Kiraya vereceğiz. Oradan aldığımız kira gelirini de varisler varsa varislerin hesabına, varisler mahkemelikse bankada bloke edeceğiz. Amacımız ne? Boş yer kalmasın. Tam 686 bin hektar alan bir şekilde değerlendirilmeyi bekler durumda. Bizim buna tahammülümüz yok. Dolayısıyla evet mülkiyet hakkı sizin ama kullanım hakkı kamunun, bütün milletindir diyoruz."

Kirişci, bitkisel üretim için desteklemelerde Çiftçi Kayıt Sistemini (ÇKS) esas aldıklarını, kayıtlılık oranının yüzde 63 olduğunu, yüzde 37'nin bundan yararlanamadığını ifade ederek, koordinatlardan yapılacak tespitle ÇKS dışındaki diğer kayıtları da esas alacak bir düzenleme yapıldığına işaret etti.

Stratejik ürünlerle ilgili destekler

Üretimin mutlaka planlı olması gerektiğini, üreticiden kendisine sunulacak ürünlerden birini seçmesini isteyeceklerini dile getiren Kirişci, üreticinin başka bir ürün için inat etmesi halinde birinci yıl uyaracaklarını anlattı.

Kirişci, şöyle devam etti:

"Birinci yıl için bir şey yapmıyoruz. Ama bu inadınız devam ederse beş yıl süreyle desteklemeler konusunda biz sizi desteklemeyeceğiz. Çünkü siz kendi bildiğinizi üretmeye devam edecekseniz biz de ülkenin ihtiyaçlarını, bizim coğrafyamızın ihtiyaçlarını dikkate alarak bir planlama yapacaksak o zaman bunun bu şekilde olması gerekir diyeceğiz. Bu beş yıl mahrum edilmesi desteklemelerden, buna rağmen devam ederse o zaman da bir üçüncü fazı var. Yönlendirme esaslı planlamayı da sağlayacak olan bir üretim modelini gerçekleştirmiş olacağız."

Bakan Kirişci, stratejik ürünlerle ilgili destekleri sadeleştireceklerini aktararak, "Tek bir desteğe indireceğiz ve bu tek destekle onun adı da 'fark ödemesi' olacak. Üreticimizin diğer desteklemelerle uğraşmasının, il ilçe müdürlüklerimizin bu işlerle uğraşmasının da önüne geçeceğiz." dedi.

Bu konuda pamukla ilgili örnek veren Kirişci, "Bir kilo pamuk, oturup birlikte karar vereceğiz, 15 liraya mal oldu. Bu pamuğu çiftçi refah payını da üzerine koyduğunuzda 18 lira çiftçiyi mutlu edecekse, çiftçiye diyeceğiz ki 'ey çiftçi kardeşim sen bu ürünü götür borsaya sat. 18 liranın altında satarsanız her bir kuruşunu biz fark ödemesi olarak sana ödemeyi taahhüt ediyoruz' diyeceğiz. Peki fazlaya sattı. Helali hoş olsun, biz orada hiçbir şeyin peşine düşmeyeceğiz. Ama desteklemeleri tek bir desteklemeye indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Orman köylülerine destek

Orman köylülerine orman emvalinden elde edilen gelirlerden pay vereceklerini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Bir milyar liralık bir orman ürünü sattık. 200 milyon liralık masrafı vardı. 800 milyon liralık bir getirisi oldu. Bu 800 milyon liranın yüzde 10'u olan 80 milyon lirayı buradaki orman köylülerine nakdi olarak dağıtacağız. Orman köylüsünün ormanı daha fazla sahiplenmesini sağlayacağız. Orman köylüsüne yakacak odunu için ve ihtiyacı olan ev yapımında kullanacağı keresteyi o ürünün maliyetinin yüzde 70 iskontolu haliyle vereceğiz."

Bakan Kirişci, mevzuatın çıkarılması dolayısıyla TBMM'ye teşekkür ederek, "Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı, devrim niteliğinde, yeni bir 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır mevzuata sahip oldu." değerlendirmesinde bulundu.