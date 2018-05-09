Varlık Barışı geliyor

09 Mayıs 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün Meclis Genel Kurulu'nda iştişareler yaparak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getireceklerini açıkladı.



Ağbal, AA Finans Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan yurt dışında para, altın, döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler" ayrıntısını paylaştı. Ağbal, getirilen varlığın yüzde 3'ü oranında vergi alınacağını ifade etti.



Bakan Ağbal, daha önce de böyle bir uygulama yapıldığını belirterek, bunun o uygulama ile eşdeğer olduğunu dile getirdi.

Ayrıntılar geliyor...