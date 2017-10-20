Vatandaş ÖTV indiriminin son ayında beyaz eşyaya koştu

20 Ekim 2017

Beyaz eşyada ÖTV'nin şubat ayında yüzde 8'e indirilmesi satışlarda sonuç verdi. Şubat-eylül döneminde uygulanan teşvik sayesinde ilk 9 ayda satışlar yüzde 23 artışla 6 milyonu geçti. En yüksek satış adedi ise teşvikin sonlanacağı eylül ayında yakalandı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) altı ana ürünü baz alarak açıkladığı verilere göre, beyaz eşyada iç satışlar eylülde yüzde 21 artışla 863 bin 48 adet oldu.

Satışlar ocak-eylül döneminde ise yüzde 23 artışla 6 milyon 94 bin adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan ÖTV, şubatta üç ay için sıfırlanmış; ÖTV teşviki daha sonra eylül sonuna kadar uzatılmıştı.

Beyaz eşya ihracatı ise eylülde yüzde 18 artışla 1 milyon 84 bin adet olurken, ocak-eylülde yüzde 6 artışla 14 milyon 900 bin adet olarak kaydedildi.

Ağustos ayında rekor kırılmıştı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, beyaz eşyada ağustos ayında 720 bin adet satış yapıldığını ve bunun tüm zamanların rekoru olduğunu söylemişti.

Bu açıklamaya göre eylül ayı satışları yeni bir rekora işaret ediyor.

Kaynak: Reuters