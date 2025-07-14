Vatandaştan e-ithalat şikayeti: Çark çevirtip, kimlik istiyorlar
Yurt dışındaki e-ticaret platformlarından sipariş edilen ürünlerin kalitesizliği vatandaşın tepkisine neden oluyor. Satın alınan ürünlerin görseldekilerden çok farklı gelmesi, sağlık riski ve son olarak Türkiye’de yerleşik olmayan firmaların Türk vatandaşlarına ait verileri depolaması şikayetlerin sayısını artırdı.
Halihazırda e-ticaret platformu Temu ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı süreç devam ederken, bakanlığa ve şikayet platformlarına 50 bini aşkın bireysel şikayet yapıldığı öğrenildi. Tüm uyarılara karşın yaklaşık 2 aydır Türkiye’ye temsilci atamayan Temu’nun tüketicilerden kimlik numarası istemesi dikkat çekti.
Halen temsilcilik açılmadı
Temu’nun, 10 milyonu aşkın kişinin kimlik verisini elinde bulundurduğu öne sürüldü. Bu sayı yeni alışverişlerle her geçen gün artarken, uzmanlar Türkiye’de yerleşik olmayan bir firma tarafından milyonlarca kimlik verisine ulaşılmasının ülke güvenliği açısından risk yaratacağını belirtiyor. Türkiye’de henüz temsilcilik açmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde peş peşe uyarılar alan Temu’yla ilgili şimdi de “veri sızıntısı” endişesi gündeme geldi. Tüketicilerden alışveriş öncesinde kimlik numarası istenmesi, vatandaşların şikayetlerine neden oldu. Şikayet siteleri üzerinden duruma dikkat çeken vatandaşlar, bir yandan da Ticaret Bakanlığı üzerinden şikayetlerini iletmeye başladı.
“TC’mi istediler güvenemedim”
TEMU’ya ilişkin şikayet platformunda yer alan kamuya açık bazı iletiler şu şekilde:
Hülya: Temu çarkını çevirdim, iki ücretsiz hediye seç diyor. Seçtim, teslimat bilgilerini gir diyor ama TC kimlik numaramı istiyor. O yüzden bu duruma güvenemedim.
Erdinç: Temu’dan bazı ürünler aldım, fiyat birden ikiye katlanarak para hesabımdan çekildi. Hoşuma gitmedi, iade işlemi yaptım. Temu, para iademi hemen yapacağını yazdı ama maalesef halen bir şey yok. Bekliyorum. Güvenim sarsıldı.
Perihan: Para iadem bir ayı geçti, hâlâ yapılmadı. Bu nasıl bir ilgisizlik! Asla oradan alışveriş yapmam. Her gün soruyorum, hep aynı yanıtları alıyorum; asla muhatap yok, ilgisiz ve alakasız bir yer. Paramı geri istiyorum.
Güler: Siparişimde gelen mayolar büyük ve uzun olduğu için iade ettim. Söz konusu ürünler, belirtildiği gibi değildi. Kalitesi kötü olduğu için iade ettim. Bunlar benim suçum mu, satıcının suçu mu? Temu, vergiyi kesip ‘satıcı kaynaklı değil’ dedi. Bu siparişte kesilen verginin iadesini talep ediyorum. Kalitesiz ürüne ödeme yapmak istemiyoruz.
Öte yandan temsilciliği bulunmadığı halde Türkiye’ye yurt dışından ürün satan Temu ve benzeri e-ticaret firmalarının geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 43 milyar TL’lik ciro yaptıkları, bu yıl ise günlük 150 bin paket girişiyle 83 milyar TL ciro yapmalarının beklendiği de öğrenildi.