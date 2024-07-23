Vergi cezaları uçacak! 10 liralık ekmek alıp fişini unutan çocuğa 5 bin TL ceza kesilebilir

Meclis’te bu hafta görüşülmesi beklenen vergi paketindeki artırımlı ceza maddeleri nedeniyle hem işletmelerin hem de tüketicilerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri konuşuluyor. Vergi kayıp ve kaçağını caydırıcı cezalarla önlemeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi cezalarında 43 katı aşan tutarlarda artışlar yapılmasını hedefliyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; cezaların orantısız biçimde belirlendiğini ifade eden Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, cezaların uygulanması halinde alışveriş sonrasında fiş vermeyen işletmelerin ilk ihlalde 10 bin TL, daha sonraki ihlallerinde ise 65 bin liraya kadar para cezası ödemek zorunda kalabileceğini belirtti. Ayrıca alışveriş sonrası fişini almayan tüketicilere, alışverişin tutarına bakılmaksızın 5 bin lira ceza kesilebilecek.

TÜRMOB yetkilileri, ceza ile fiş tutarı arasındaki ortansızlığı şöyle ayrıntılandırdı: ‘’Çocuğunuzu ekmek alması için bakkala gönderdiniz. Çocuk ekmeği alıp bakkaldan çıkarken görevliler fişini sordu. Çocuk da fişi almadığını söyledi. Uygulanacak ceza tam 5 bin lira. Yani ekmeğe diye bakkala giden çocuğunuz eve 5 bin liralık ceza makbuzuyla dönebilir.’’