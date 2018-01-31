Vergi için 'risk analizi' yapılanması

31 Ocak 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) Risk Analizi Sistemi ile ilgili başkan yardımcılığı kurma çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Özel daireler, grup başkanlıkları kuruyoruz. Yönetim yapısını oluşturuyoruz. Sektörel bazlı risk analiz birimleri kuracağız." dedi.

Ağbal yaptığı açıklamada, geçen sene yasal bir değişiklik yaparak GİB'e vergi mükellefleri ile ilgili bilgiler üzerinde risk analizi yapma yetkisi verildiğini hatırlattı.

Çok süratli bir şekilde bu projeyi hayata geçirmek istediklerinin altını çizen Ağbal, vergisini düzenli ödeyen mükellefler olduğu gibi, ödemek istemeyen mükellefler de bulunduğuna işaret etti.

Ağbal, vergi idaresinin, mükellef kitlesinin davranışlarını ve vergiye uyumunu risk analizine tabi tutmazsa, denetim, kontrol kararlarını, uygulamaları ona göre yönlendirmezse uyumlu mükellefi küstürebileceğini, vergisini ödemek istemeyenlerin de bayram edeceğini dile getirdi.

Elektronik ticarette dahi ekonomik faaliyetleri izleme imkanına kavuştuklarını belirten Ağbal, bu sebeple risk analiz sistemini süratle hayata geçireceklerini bildirdi.

Ağbal, şu anda GİB'de Risk Analizi Sistemi ile ilgili başkan yardımcılığı kurma çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, "Özel daireler, grup başkanlıkları kuruyoruz. Yönetim yapısını oluşturuyoruz. Sektörel bazlı risk analiz birimleri kuracağız. Artık her sektörün kendi risk masası olacak. Çok güçlü bir veri tabanımız var, bu veri tabanımızda çok bilgi var ama sistematik risk analizi yapan bir yönetim anlayışı yok, bunu değiştireceğiz. Ankara Yenimahalle'de yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alanı olan bir bina yapmıştık. Aslında biz bunu bir eğitim merkezi olarak planlamıştık ama benim şu anda gördüğüm Risk Analizi Merkezi çok daha öncelikli bir konu gibi duruyor. Hazır bir bina var orada dolayısıyla bu binaya bizim Risk Analizi Merkezi'ni süratle yerleştirmemiz mümkün." diye konuştu.

Merkeze nitelikli bin personel

Risk Analizi Merkezi'nde çok nitelikli personelin çalışması gerektiğini vurgulayan Ağbal, bu kapsamda başlangıç için bin kişilik personel hedefinin olduğunu söyledi.

Ağbal, gelir uzmanları, vergi müfettişlerinden oluşan çalışma gruplarıyla çok yoğun bir ekip kuracaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yolla risk analizi yapacak, bu analizi yaptıktan sonra da doğrudan vergi denetimine girmeden önce mükellefe dönerek 'Risk analizinde şunları bulduk, bu konu ile ilgili beyanname verebilirsiniz' diyecek. Böylelikle gönüllü uyumu teşvik eden bir analiz yapılacak. Bu merkez 'yakalayacağız, cezalandıracağız' değil, bu merkez vatandaşlara şu mesajı verecek, 'Bundan sonra ekonomik faaliyetler Maliye Bakanlığı tarafından izlenmektedir. Sizinle ilgili olarak yapılacak bir analiz sonucunda bir tereddüt hasıl olursa önce size sorulacak, yapacağınız iş birliği sonucunda da vergi ödemeye yönlendirileceksiniz. Yoksa 'Daha fazla denetim, daha fazla mükellefin üzerine gelme' anlayışımız olmayacak."

Kaynak: AA