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Vergi rekortmenleri belli oldu

2017 vergi rekortmeni merhum Şarık Tara, kurumsal vergi rekortmeni de Merkez Bankası oldu.

Vergi rekortmenleri belli oldu
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı mart ayında 3 milyon 486 bin 592 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Gelir Vergisi beyannameleri ile 77 milyar 339 milyon 779 bin 509 lira matrah beyan edilirken, beyan edilen bu tutar üzerinden 20 milyar 636 milyon 779 bin 513 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

En fazla Gelir Vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk sırada haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara yer aldı. Şarık Tara'ya 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirildi.

ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara da 29 milyon 269 bin 277 liralık tahakkuk ettirilen vergiyle listenin beşinci sırasında dikkat çekerken, Koç ailesinden Suna Kıraç 28 milyon 169 bin 306 lirayla altıncı sırada yer buldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç da bir sıra yükselerek 21 milyon 915 bin 312 liralık vergiyle sekizinci sırada yer aldı.

Yapımcı Şükrü Avşar 21 milyon 835 bin liralık vergiyle listede 9. sırada yer aldı.

Listede dikkati çeken bir isim de Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye'de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak oldu. Gürkaynak listeye 18 milyon 331 bin 872 liralık vergiyle 10. sıradan giriş yaptı.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak da listede 17 milyon 149 bin 302 liralık vergiyle 12. sırada yer bulurken, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk 15 milyon 186 bin 958 liralık vergiyle 14. sırada yer aldı.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök de 12 milyon 107 bin 980 liralık vergiyle listede 22. sırada yer buldu.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, 9 milyon 215 bin 291 liralık vergiyle 33., SÜTAŞ Süt Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz 5 milyon 784 bin 258 liralık vergiyle 65. sırada dikkati çekti.

Televizyoncu Acun Ilıcalı 7 milyon 977 bin 843 liralık vergiyle 38. sıradan 42. sıraya geriledi.

Listede, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da 4 milyon 816 bin 64 liralık vergiyle 93. sırada yer buldu.

İlk 100 listesinde 53 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı

Kurumlar Vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yer aldı. Geçen yıl için 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası, Türkiye'nin Kurumlar Vergisi rekortmeni oldu.

2017'nin Kurumlar Vergisi rekortmeni Merkez Bankasını sırasıyla, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ izledi.

Listenin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon, enerji, inşaat, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 52'si İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 16, İzmir'den 3, Kocaeli'den 2, Manisa, Antalya, Elazığ, Samsun, Rize, Zonguldak'tan birer firma yer aldı.

Listedeki 43 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 52 milyon 71 bin 318,67 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 21'i ise isminin açıklanmasını istemedi.

2017 vergilendirme dönemi Gelir Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması şöyle:

SIRA NO

ADI SOYADI

FAALİYET TÜRÜ

TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)

İLİ

1

ŞARİK TARA

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

53.583.488,38

İSTANBUL

2

(*)

(*)

(*)

(*)

3

MUSTAFA RAHMİ KOÇ

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

45.164.210,90

ANKARA

4

(*)

(*)

(*)

(*)

5

MEHMET SİNAN TARA

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

29.269.277,51

İSTANBUL

6

SUNA KIRAÇ

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

28.169.306,69

İSTANBUL

7

(*)

(*)

(*)

(*)

8

MEHMET ÖMER KOÇ

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

21.915.312,25

İSTANBUL

9

ŞÜKRÜ AVŞAR

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

21.835.000,53

İSTANBUL

10

GÖNENÇ GÜRKAYNAK

HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ

18.331.872,54

İSTANBUL

11

(*)

(*)

(*)

(*)

12

ERMAN ILICAK

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

17.149.302,30

ANKARA

13

(*)

(*)

(*)

(*)

14

FERİT FAİK ŞAHENK

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

15.186.958,07

İSTANBUL

15

(*)

(*)

(*)

(*)

16

(*)

(*)

(*)

(*)

17

(*)

(*)

(*)

(*)

18

(*)

(*)

(*)

(*)

19

(*)

(*)

(*)

(*)

20

(*)

(*)

(*)

(*)

21

(*)

(*)

(*)

(*)

22

ALİ RAİF DİNÇKÖK

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

12.107.980,38

İSTANBUL

23

VİLDAN GÜLÇELİK

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

12.008.382,29

İSTANBUL

24

(*)

(*)

(*)

(*)

25

(*)

(*)

(*)

(*)

26

ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU

HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ

11.133.818,66

İSTANBUL

27

İSMAİL TARMAN

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

10.469.596,24

İSTANBUL

28

(*)

(*)

(*)

(*)

29

SEVDA GÜLÇELİK

DİĞER İNSAN KAYNAKLARININ SAĞLANMASI (UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ İÇİN PERSONEL SAĞLANMASI HİZMETLERİ)

10.106.329,31

İSTANBUL

30

İNAN KIRAÇ

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

9.991.915,14

İSTANBUL

31

(*)

(*)

(*)

(*)

32

(*)

(*)

(*)

(*)

33

SUZAN SABANCI DİNÇER

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

9.215.291,55

İSTANBUL

34

(*)

(*)

(*)

(*)

35

NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

8.836.342,36

İSTANBUL

36

(*)

(*)

(*)

(*)

37

(*)

(*)

(*)

(*)

38

AHMED PEKİN

HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ

8.566.425,96

İSTANBUL

39

VELİ ERGİN İMRE

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

8.328.371,38

İSTANBUL

40

(*)

(*)

(*)

(*)

41

(*)

(*)

(*)

(*)

42

ALİ ACUN ILICALI

BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ

7.977.843,66

İSTANBUL

43

(*)

(*)

(*)

(*)

44

LUCİEN ARKAS

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

7.386.475,86

İZMİR

45

DENİZ ŞAHENK

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

7.384.931,58

İSTANBUL

46

ALİ GÜLÇELİK

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

7.188.082,52

İSTANBUL

47

(*)

(*)

(*)

(*)

48

(*)

(*)

(*)

(*)

49

(*)

(*)

(*)

(*)

50

ÇİĞDEM SABANCI BİLEN

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

6.888.690,12

İSTANBUL

51

(*)

(*)

(*)

(*)

52

CEYHAN BEKTAŞ

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

6.863.264,25

İSTANBUL

53

(*)

(*)

(*)

(*)

54

(*)

(*)

(*)

(*)

55

(*)

(*)

(*)

(*)

56

(*)

(*)

(*)

(*)

57

ŞEFİK YILMAZ DİZDAR

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

6.584.136,30

İSTANBUL

58

(*)

(*)

(*)

(*)

59

(*)

(*)

(*)

(*)

60

BÜLENT BULGURLU

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

6.325.105,59

İSTANBUL

61

(*)

(*)

(*)

(*)

62

ONUR ÇETİNCEVİZ

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

6.049.086,97

ANKARA

63

(*)

(*)

(*)

(*)

64

AYDIN DOĞAN

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

5.848.269,97

İSTANBUL

65

MUHARREM YILMAZ

SÜT İMALATI

5.784.258,75

BURSA

66

(*)

(*)

(*)

(*)

67

(*)

(*)

(*)

(*)

68

ZEKERİYE KONUKOĞLU

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

5.713.296,03

GAZİANTEP

69

TURGAY CİNER

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

5.595.580,93

İSTANBUL

70

(*)

(*)

(*)

(*)

71

(*)

(*)

(*)

(*)

72

ŞÜKRÜ KARAGÜL

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

5.535.686,34

BURSA

73

(*)

(*)

(*)

(*)

74

ADEM SAK

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

5.380.435,92

BURDUR

75

EMİNE KAMIŞLI

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

5.373.707,41

İSTANBUL

76

(*)

(*)

(*)

(*)

77

(*)

(*)

(*)

(*)

78

HÜSEYİN ERDOĞMUŞ

PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU, KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI (KOLONYA HARİÇ)

5.334.141,73

İSTANBUL

79

(*)

(*)

(*)

(*)

80

(*)

(*)

(*)

(*)

81

MEHMET SİNAN DERELİ

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

5.137.178,90

İSTANBUL

82

FATİH KONUKOĞLU

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

5.125.099,22

GAZİANTEP

83

ADİL SANİ KONUKOĞLU

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

5.102.497,88

GAZİANTEP

84

AHMET FİRUZHAN KANATLI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

5.001.903,71

ESKİŞEHİR

85

(*)

(*)

(*)

(*)

86

(*)

(*)

(*)

(*)

87

HAKAN KONUKOĞLU

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

4.972.349,71

GAZİANTEP

88

İZZET BAYRAKTAR

MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ

4.944.793,20

İSTANBUL

89

(*)

(*)

(*)

(*)

90

(*)

(*)

(*)

(*)

91

GÜNSEN SOYUPAK

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

4.876.337,50

İSTANBUL

92

(*)

(*)

(*)

(*)

93

KIVANÇ TATLITUĞ

BAĞIMSIZ MANKEN VE MODELLERİN FAALİYETLERİ

4.816.064,38

İSTANBUL

94

ARZUHAN YALÇINDAĞ

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

4.739.280,32

İSTANBUL

95

(*)

(*)

(*)

(*)

96

(*)

(*)

(*)

(*)

97

(*)

(*)

(*)

(*)

98

(*)

(*)

(*)

(*)

99

EROL KOHEN

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

4.673.244,53

İSTANBUL

100

MEHMET HALUK ÜNDEĞER

DİĞER SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ (SÜTÜ İÇİN YETİŞTİRİLENLER HARİÇ)

4.652.219,49

İSTANBUL

Kurumlar vergisi rekortmenleri

 

Kurum Adı

Türk Lirası

1

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.

3.091.367.707,75

2

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.

2.294.828.967,34

3

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

2.081.589.217,14

4

AKBANK T.A.Ş.

1.433.112.164,35

5

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

1.398.457.749,26

6

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

924.334.566,62

7

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O.

799.684.743,09

8

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

743.466.593,37

9

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

657.411.577,94

10

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

595.841.686,92
Son dakika rekortmen vergi

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