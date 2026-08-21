Vergide yeni sistem sonuç verdi: 28,7 milyar liralık düzeltme geldi

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Vergi Denetim Kurulu (VDK), sahte belge kullanımına karşı yürüttüğü Sahte Belge ile Mücadele Gözetim Programı III’ün (SBİMP-III) sonuçlarını açıkladı.

Program kapsamında Risk Analiz Merkezi bünyesinde geliştirilen KURGAN sisteminin geçmiş dönem verileri incelendi. Yapılan analizlerde şüpheli işlemlerde “alıcı” olarak yer aldığı değerlendirilen 34 bin 315 mükellefe bilgi isteme yazısı gönderildi.

Milyarlarca liralık düzeltme geldi

VDK’nin gözetimine giren mükelleflerin önemli bir bölümü, alış faturalarına ilişkin düzeltme beyannamesi verdi. Böylece sahte belge kullanımı konusunda ayrıca vergi incelemesine gerek kalmadan gönüllü uyum sağlandı.

Düzeltme beyannameleri sonucunda 25 milyar 984,5 milyon liralık KDV matrahı ile 2 milyar 746 milyon liralık gelir ve kurumlar vergisi matrahı düzeltildi. Toplam tutar 28,73 milyar liraya ulaştı.

Geçen yılın 3,6 katını aştı

Program kapsamında gönüllü olarak düzeltilen tutarın büyüklüğü, geçen yıl yapılan sahte belge incelemelerindeki rakamı da geride bıraktı.

VDK'nin 2025'te sahte belge incelemeleri sonucunda tespit ettiği matrah farkı 7,9 milyar lira olmuştu. SBİMP-III kapsamında yapılan 28,7 milyar liralık düzeltme, bu tutarın yaklaşık 3,6 katına çıktı.