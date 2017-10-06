Verimlilik merkezli destek önerisi

06 Ekim 2017

Yeşim ARDIÇ

ANKARA-Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ile Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) makine sektörünün ihracatı ve destek modellerini inceleyen iki rapor hazırladı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Adnan Dalgakıran, uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması için kamu desteğinin merkezinde verimlilik olması gerektiğini kaydetti.

Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı başlıklı çalışmada, ihracatçı firmalara verilecek desteklerin, verimlilik kriterlerine göre düzenlenmesi gerektiği önerisi yer aldı.

Bu kapsamda bir verimlilik analiz merkezi kurulması gerektiğine dikkat çekilen çalışmada, firmaların öncelikli olarak mevcut verimlilik koşullarının tespit edilmesinin önemli olduğu bildirildi.

Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı ve Makine İmalat Sanayi Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme raporları, Türkiye sanayiinin teknoloji üretim potansiyeline ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Yapılan çalışmada Türkiye’ye özgü bir destekleme modeli önerilerek, ihracatçılara verilen desteklerin verimlilik kriterleri esaslarına göre düzenlenmesi istendi. Kaynak dağılımında iyileştirme yapılması halinde verimliliğin yüzde 47 artacağına dikkat çekilen raporda, Türk makine sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizması oluşturulmasının, yaratacağı çarpan etkisiyle imalat sanayinde önemli bir üretim artışı sağlayacağı vurulandı.

Raporda, firmaların yenilikçilik faaliyetlerinin kamusal fonlar tarafından desteklenmesinin ihracata olumlu etki sağladığı belirtiliyor.

Makine İhracatçıları Birliği(MAİB) Başkanı Adnan Dalgakıran, yenilikçilik faaliyetlerinin Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ana unsur olduğunu ifade ederken, “Uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak, kamu desteğinin merkezinde verimlilik olmalı” dedi. İhracatçı firmaların yenilikçi projelerinin verimlilik kriterlerine bağlı olarak desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Dalgakıran, “Bu destekler de birbirine eklemlenmiş projeler zinciri şeklinde, büyük montanlı ödemelerle uzun periyotta verilmeli” şeklinde konuştu.

Raporda yer alan bilgilere göre, Türk makine sektörü geçtiğimiz yıl 60.4 milyar liralık ciro ile imalat sanayi içindeki payını yüzde 5’e çıkardı.

Sektörde 2009 ile 2016 yılları arasında 83 bin ek istihdam sağlanırken, toplamda ulaşılan 215 kişilik istihdam ile imalat sanayi içinde bu alandaki payını y üzde 5.9’a yükseltti.

Raporda, makine sanayii açısından teknoloji Ar-Ge faaliyetlerinin büyük önem taşıdığına değinilerek, bu alanda 2015 yılında 387.5 milyon liralık harcama yapıldığı bilgisi verildi. Sektörün Ar-Ge harcamalarının yüzde 85-87’sinin özkaynaklarla gerçekleştirildiği belirtilirken, 2015 yılında bin 736 başvuru ile Türkiye imalat sanayinde patent ve faydalı model başvurularının yüzde 21’inin makine sektörü tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Destek alacak firmaların verimlilik ölçümlerinin önceden gerçekleştirilmesi gerektiğine değinilen raporda, “Bunun için makine sektöründe verimlilik kriterlerini ortaya koyacak, firma bazında verimlilik analizleri gerçekleştirecek ve uzun vadede verimlilik sertifikasyonu yapabilecek bir merkezin varlığında ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulması önerilen merkez, imalat sanayi alanında firma bazlı verimlilik analizlerini yapabilecek ve firma bazlı sertifikasyon yapabilecektir” denildi.