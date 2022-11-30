VİOP'ta endeks kontratı düşüş ile başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 5.520,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 5.537,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi küresel pay piyasalarının temkinli seyrettiğini belirterek, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugünkü yoğun veri ve açıklamalar öncesinde para piyasalarında Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin öne çıktığını belirten analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının da yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.450 ve 5.350 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.