VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında, 5.354,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 değer kaybıyla 5.377,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşüne devam ederek 5.349,00 puana indi.

Analistler, hafta boyunca küresel pay piyasalarında enflasyon ve resesyon ikilemi arasında karışık bir seyir izlendiğini anımsatarak, haftanın son işlem gününde de benzer seyrin devam etmesini beklediklerini söyledi.



Bugün yurt içinde TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu ile piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kredi notu değerlendirme raporunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da büyüme verisi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, ABD piyasalarında Şükran Günü tatili nedeniyle erken kapanış yapılacağını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 5.300 ve 5.250 seviyelerinin destek, 5.400 ve 5.450 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.