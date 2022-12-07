VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 5.433,00 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.433,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,7 üzerinde 5.438,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.419,75 puana geriledi.
Analistler, ABD'de güçlenen resesyon ve enflasyon ikilemi arasında artan belirsizliklerle küresel pay piyasalarının negatif seyir izlediğini söyledi.
Bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.400 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.440 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.