VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 5.227,25 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 5.227,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,5 altında 5.250,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.222,00 puana geriledi.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek hafta atacakları para politikalarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini aktaran analistler, son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'nin haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 5.200 ve 5.160 seviyelerinin destek, 5.250 ve 5.340 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.