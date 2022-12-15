VİOP'ta endeks kontratı güne nasıl başladı?

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 5.486,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 5,7 altında 5.418,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 5.484,25 puana çıktı.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından gözler bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrilirken, yoğun veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasalarda, önceki toplantılarında 75'er baz puan faiz artıran ECB ve BoE'nin sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlanıyor. Buna karşın her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının da masada kalmaya devam ettiği görülüyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminlerinin 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseldi.

Analistler, Fed'in gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024'e kadar politika faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etmesinin, piyasalar tarafından "şahin" algılandığını söyledi.

Beklenenden düşük enflasyon verilerine rağmen Fed'in sıkı duruşunu koruduğunu vurgulayan analistler, buna bağlı olarak küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.450 ve 5.400 seviyelerinin destek, 5.570 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.