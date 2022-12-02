VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 5.545,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 5.545,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü açıklamalarının risk iştahını artırdığını ancak, iş gücü piyasasına yaptığı vurgular nedeniyle bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini bildirdi.

Bugün Almanya'da ödemeler dengesi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.500 ve 5.450 seviyelerinin destek, 5.600 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.