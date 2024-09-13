VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 10.967,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 artışla 10.940,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.962,75 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azalırken, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.750 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.