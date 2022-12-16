VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,2 düşüşle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 5.613,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,8 üzerinde 5.622,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.610,50 puana geriledi.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlenmesi ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan analistler, dengelenme sürecinde artabilecek oynaklığa karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.550 ve 5.500 seviyelerinin destek, 5.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.