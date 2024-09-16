VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 11.096,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,7 artışla 11.123,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 azalışla 11.100,00 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.