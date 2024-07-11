Vize reddinin Türkiye'ye maliyeti ne kadar?

2024 yılında Türkiye'den yapılan 1 milyon 55 bin 885 Schengen vizesi başvurusundan 170 bin kadarı reddedildi. Bu başvurular için harcanan toplam tutar ise 13 milyon Euro'ya ulaştı. Genel olarak bakıldığında, Türk vatandaşları geçen yıl bu başvurular için toplam 84 milyon Euro harcadı, bu tutarın 68 milyon Euro'su onaylanan vizelere ayrıldı.

Hürriyet'in haberine göre 2014'ten bu yana reddedilen vize başvurularının payı üç katına çıkarak, Schengen vizesi başvurularında en fazla ret veren ülke Almanya oldu. Almanya'nın reddettiği vize sayısı 55 bin 495 ile toplam reddedilen vizelerin yüzde 32.7'sini oluşturdu. Yunanistan ve Fransa, sırasıyla 36 bin 112 ve 19 bin 586 ile takip eden diğer ülkeler oldu.

En cömert ülke Portekiz

Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için en cömert ülkelerin başında Portekiz geliyor; yapılan başvuruların yüzde 93'ü onaylandı. İtalya, Slovakya, Polonya ve İspanya da yüksek onay oranları ile dikkat çekiyor.

Başvuru ücretleri geçen yıla göre yüzde 12 arttı

2024 yılı itibarıyla Schengen vizesi başvuru ücretleri geçen yıla göre yüzde 12 artış gösterdi. Bu artış, başvuru maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor.

Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, İranlıların vize ret oranı Türk vatandaşlarından daha yüksek. İranlıların ret oranı 2023'te yüzde 30'a ulaşarak, Türkiye'yi geride bıraktı.