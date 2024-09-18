Volkswagen, Almanya'dan sonra Çin'deki fabrikaları da kapatacak

Volkswagen geçtiğimiz günlerde tasarrufa giderek, maliyeti azaltmak için ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiğini duyurmuştu. 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandıran Alman otomotiv devinin bu kararı sektörde adeta "deprem" etkisi yarattı.

Passat ve Skoda için yeni strateji

Bloomberg'in haberine göre Volkswagen ve Çinli ortağı, içten yanmalı motorlu araçlara olan talebin azalması nedeniyle Çin'deki VW Passat ve Skoda otomobilleri üreten tesis ile yıllık 360 bin araç üretim kapasitesine sahip fabrikaları da kapatmayı planlıyor.

Şirket, Çin'de karşılaştığı zorlukların büyüklüğünün altını çizerek, ortakların, satışlardaki keskin düşüşün ardından VW'nin Skoda markası için bir strateji değerlendirme süreci yürüttüğünü doğruladı.

Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde bulunan ve çeşitli Skoda modelleri üreten bir tesisin de aylardır atıl durumda olduğu ve kapatılmasının düşünüldüğü belirtildi.

VW China, Bloomberg News'in sorularına e-posta ile verdiği yanıtta, “Tüm SAIC Volkswagen fabrikaları piyasa gerekliliklerine ve öngörülerimize göre normal bir şekilde çalışıyor. Odak noktaları akıllı elektrikli araçlara doğru kayarken, araç üretimini ve bileşen fabrikalarını da adım adım dönüştürüyoruz” ifadeleri yer aldı.