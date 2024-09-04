Fabrika kapatma ihtimalini masaya yatıran Volkswagen'den dikkat çeken açıklama

Alman otomotiv devi Volkswagen'den harcama kısmaya yönelik açıklama geldi. Volkswagen'in Mali İşler Müdürü (CFO) Arno Antlitz, elektrikli araçlara geçişte başarılı olmak isteniyorsa şirketin harcamalarını kısmak ve üretimini Avrupa'daki salgın sonrası otomobil talebindeki düşüşe göre ayarlamak için "bir, belki iki" yılının olduğunu belirtti.

Fabrikaların kapatılması gündemde

Birkaç milyar Euro'luk tasarrufa gitmenin yollarını arayan Volkswagen, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada Almanya'daki bazı fabrikaların kapatılmasının artık ihtimal dâhilinde olduğunu açıklamıştı.

Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde çalışanlara açıklamalarda bulunan CFO Antlitz, "Bu şekilde devam edersek, dönüşümde başarılı olamayız. Almanya'daki tesislerin maliyet verimliliğini arttırmak hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.

Antlitz yaklaşık 500 bin Volkswagen otomobiline yönelik talep yetersizliği olduğunu, bunun da iki fabrikanın üretimine karşılık geldiğini ifade etti.

Antlitz üretkenlği artırmaları, maliyetleri azaltmaları ve karmaşıklığı azaltmaları gerektiğini belirtti.