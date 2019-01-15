Volkswagen ve Ford yeni işbirliklerini bugün açıklayacak

15 Ocak 2019

Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor'un bugün ticari araçlara yönelik işbirliği açıklamaları bekleniyor.

Ford ve VW bu ortaklığı büyük ihtimalle elektrikli ve otomatik sürüş teknolojisinin ortak geliştirilmesi şeklinde büyütecekler. Şirketler böylece milyarlarca dolar tasarrufta bulunabilecek.

VW CEO'su Herbert Diess dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Ford ve VW'nin ortaklıklarını Detroit otomobil fuarında açıklayacaklarını belirtti.

Son aylarda kamyonet ve diğer ticari araç segmentlerinde işbirliğini görüşen Ford ve VW, müzakerelerin son durumunu aktarmak için TSİ 16:30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynaklar işbirliği kapsamında VW'nin Transporter modelini Türkiye'deki Ford Otosan fabrikasında üretmeyi değerlendirdiğini daha önce belirtmişlerdi.

İşbirliği geniş kapsamlı olabilir

İşbirliği büyük ihtimalle elektrikli ve otonom araçları da içerdiği için kapsam belirleme görüşmeleri Detroit otomobil fuarı öncesinde tüm hızıyla devam ediyordu.

Kaynaklar işbirliğinin büyük ihtimalle otonom araçların ortak geliştirilmesi, VW'nin Ford tarafından yapılan otonom araç geliştirme çalışmalarına para aktarması ve Volkswagen'in elektrikli araç platformunu kullanması için Ford'a lisans vermesini kapsadığını daha önce belirtti.

VW CEO'su Diess ortaklığın Ford Ranger pickup platformunun VW tarafından kullanılmasını içerdiğini dün fuarda ifade etti.

İki şirketin yöneticileri daha önceki açıklamalarında kapsamlı işbirliğinin getireceği maliyet tasarruflarına dikkat çektiler. VW yöneticileri de kendi araçlarını Ford'un fabrikalarında üretme konusu basın önünde dile getirdiler.

Şirketler işbirliğinin birleşme veya sermaye ortaklığını içermediğini daha önce belirttiler.

Otomobil dünyası baştan şekilleniyor

Otomobil üreticileri ABD ile Avrupa ve Çin arasındaki ticari sürtüşme nedeniyle araçlarını hangi coğrafyadaki fabrikalarda üreteceklerini en baştan kurgulamak zorunda kalıyorlar.

Ayrıca dünyanın iki büyük ekonomisi Çin ve ABD'den gelen yavaşlama sinyalleri şirketleri maliyetleri düşürmeye teşvik ediyor.

VW ve Ford'un işbirliğini bu bağlamda ele almak gerekiyor.

Küresel otomobil üreticileri, bir yandan yeni nesil elektrikli ve otonom araç teknolojileri geliştirdikleri, diğer taraftan hali hazırda ürettikleri akaryakıt motorlarının giderek sıkılaşan emisyon kurallarına uyumunu sağlamaya çalıştıkları için giderek artan maliyet baskısı altında kalıyorlar.

Kaynak: Reuters