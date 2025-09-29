Wall Street'te yeni lig! Muhteşem yedili geride kaldı: Sahne artık 'on'ların

ABD borsalarında teknoloji hisselerinde dengeler değişiyor.

Yapay zekâ benimsenmesi hızlandıkça, teknoloji dünyasının “eski şampiyonları” yerlerini yeni oyunculara bırakmaya hazırlanıyor.

Wall Street’te bu değişim ister “Magnificent 10” ister “Elite 8” olarak adlandırılsın, piyasa liderliğinde yeni bir dönemin başladığı yorumları öne çıkıyor.

2023 yılından itibaren Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta ve Tesla’dan oluşan “Muhteşem 7”, S&P 500 endeksinin yükselişinde başrol oynamıştı.

Yeni yıldızlar: Broadcom, Oracle ve Palantir

Bloomberg News’in analizine göre Nvidia, Microsoft, Meta ve Alphabet yapay zekâda hâlâ lider görülürken; Apple, Amazon ve Tesla’nın geleceği daha belirsiz. Buna karşılık Broadcom, Oracle ve Palantir yatırımcıların gözünde yükselen yıldızlar oldu.

* Palantir 2025’te yüzde 135 değer kazandı.

* Oracle yapay zekâ destekli bulut hizmetleri ve yazılım talebiyle yüzde 75’in üzerinde yükseldi.

* Broadcom ise yapay zekâ çipleri ve altyapısındaki konumuyla öne çıktı.

Yeni endeksler ve kavramlar

Wall Street’te bu değişim farklı gruplamalara da yansıdı. “Fab Four”, “Big Six” ve “Elite 8” gibi yeni tanımlar ortaya çıkarken, Cboe Global Markets orijinal 7 şirketin yanına Broadcom, Palantir ve AMD’yi ekleyerek “Magnificent 10” endeksini başlattı.

AI altyapısına yönelen ilgi

Analistler ayrıca TSMC, Arista Networks, Micron gibi yapay zekâ altyapısı sağlayıcılarına, Western Digital ve Seagate gibi depolama şirketlerine olan ilginin arttığını belirtiyor.

Görüşlere göre, geleceğin kazananları yalnızca dev teknoloji şirketleri değil, yapay zekâ dönüşümünü mümkün kılan altyapı şirketleri de olacak.