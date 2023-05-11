Wallmart referans oldu, Sam’s Club 'birlikte çalışalım' dedi

Ayşe KAYTAN UÇAK

İki şirket arasında yapılacak anlaşmayla Türkiye’den Sam’s Club’e maden suyu, şekerleme ve bisküvi ile mutfak ev gereçleri tedariki sağlayacak olan Eskişehirli Türk şirketi Growth Lead LLC, ülke ihracatına 85 milyon dolarlık katkı sunmayı hedefliyor.

Growth Lead LLC CEO’su Can Akalın, Türkiye’de üretim yapan firmaların ürünleri ABD pazarına taşıyan şirketlerinin, Amazon, Walmart, UNFI, KeHE, Kroger, HEB, QVC/HSN, Wayfair, Target, TXB, Giant Eagle ve Meijer gibi zincir marketlerin Amerika’daki lisanslı vendor (B2B tedarikçi) unvanlı ana tedarikçilerinden biri olduğunu söyledi.

Üyelere özel perekande depo kulüpleri zinciri olan ve Amerika’nın ilk beş listesinde yer alan Sam’s Toptan Satış Kulübü ile gerçekleştirecekleri anlaşmanın detayları hakkında bilgi veren Akalın, şunları söyledi: “Sam’s Club öncelikle içecek kategorisinde madensuyu, gıdada şekerleme ve bisküvi, mutfak ev gereçlerinde ise döküm için görüşme talebinde bulundu.

Walmart ile yaklaşık üç yıldır istikrarlı bir çalışmamız var. Buradaki disiplinli ve sürdürülebilir çalışmalarımız Sam’s Club için referans oluşturdu. Sam’s Club ile sözleşme detayları mayıs ayı sonuna kadar netleşmiş olacak. Bu anlaşma bizim dört yıldır ABD’de imzalayacağımız en büyük anlaşma olmakla beraber, ülke ihracatına da yaklaşık 85 milyon dolarlık katkı sunacak.”